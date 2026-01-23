為何安眠藥一停就睡不著、有的卻不會？藥師曝真相 揭哪些藥相對「戒得掉」

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

根據目前的臨床共識，食慾素受體拮抗劑（如daridorexant、suvorexant、lemborexant）相較於傳統安眠藥，成癮及生理依賴風險顯著較低，較不容易導致成癮。指引也指出其濫用及依賴潛力低。

此外，藥師洪正憲-藥就趁憲在提及，褪黑激素受體激動劑（如ramelteon）及低劑量doxepin也被認為幾乎沒有濫用或成癮風險，不會產生顯著戒斷症狀或生理依賴。這些藥物亦獲FDA核准用於失眠，特別適合有成癮風險考量的患者。

目前常用的安眠藥物大致可分為以下幾類，每種類型都有其作用機轉、適用對象與需注意的副作用：

．苯二氮平類（Benzodiazepines, BZDs）

代表藥物如Alprazolam，主要透過增強腦內的抑制性神經傳導物質GABA活性，達到鎮靜安眠效果。這類藥物通常用於短期治療急性失眠，病人若睡眠時間太短，可選擇長效劑型。若長期使用，容易出現藥物依賴與戒斷症狀，需由醫師謹慎評估與監控使用。

．非苯二氮平類藥物（Z-drugs）

包含 Zolpidem（史蒂諾斯）等，作用方式與BZDs類似，但對特定GABA受體有較高選擇性，因此被認為對記憶與日間嗜睡影響較小。此類藥物起效快、助眠效果好，但仍可能產生依賴性，建議短期使用為主，需小心有夢遊的副作用。

．抗憂鬱劑（Antidepressants）

某些抗憂鬱劑具有強烈的鎮靜效果，如Doxepin、Trazodone，特別適合同時合併情緒困擾或焦慮症狀的失眠患者。這類藥物在臨床上也常作為非成癮性的替代選擇，不過部分患者可能會有口乾、頭暈等副作用。

．褪黑激素與褪黑激素受體促效劑

包括Melatonin（褪黑激素） 補充劑及處方藥 Ramelteon，主要透過調節生理時鐘來幫助入睡，對於年長者或時差型失眠的患者特別有效。相較傳統安眠藥，此類藥物較不具成癮性，副作用也較少。

．食慾素受體拮抗劑（DORAs）

代表藥物如Lemborexant和 Suvorexant，透過抑制大腦中維持清醒的神經通路，幫助入睡並延長睡眠時間。這類藥物不易產生依賴或戒斷症狀，是近年較新的治療選擇，對於難以入睡與容易醒來的患者皆有幫助。

總結來說，失眠的藥物治療需依個人情況量身訂做，不同藥物有其適應症與風險，如果有成癮風險的考量，請在醫師或藥師指導下使用，以達到安全且有效的治療效果。

（圖片來源：motionelements）

