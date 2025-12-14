為何官宣生子？ 陳偉霆首回應：不想把娃藏起來

陳偉霆首談與超模何穗官宣生子的原因。（取材自微博）

以「許我耀眼」翻紅的港星陳偉霆近日接受雜誌訪問時，首談與超模何穗官宣生子的原因；今年10月，兩人宣布結婚生子，還曬出了兒子的背影，讓粉絲收穫雙倍驚喜。

陳偉霆稱，自己與何穗在一起很多年，不公開談論感情生活，是出於互相的保護以及不想影響到各自的工作；兒子出生是計畫內的，他們不想把小朋友藏起來，他們希望小朋友知道：「你的出生是被爸爸媽媽祝福的，也給了我們面對世界的勇氣。」

自2021年被狗仔拍到，陳偉霆與何穗的戀情就成了「公開的秘密」。兩人穩定交往多年，卻從未正面回應過感情狀況，沒想到第一次官宣就是通知大家，他們做爸爸媽媽了。

廣告 廣告

陳偉霆透露，他在13歲時痛失父親，這20多年來，他從未停止過對父親的思念，也因此格外重視作為一個父親的責任。等到自己有了兒子後，也會經常思考：我如何當他的榜樣？

此外，談及「許我耀眼」觀眾被稱作「好命哥」，他大笑，自稱自己也非常好命，稱被大家這麼喜歡完全是預判之外的事情，「那我以後就只做『好命哥』嗎？不是。我還是會拚，繼續測試自己，把自己放開一點，嘗試更多的東西。」

更多世界日報報導

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國