為何對瑞士課39％關稅？川普：不喜歡她口氣

▲美國總統川普（Donald Trump）透露，當初之所以將對瑞士的關稅提高到39％，是因為接到了瑞士前總統的電話，而對方在電話中的說話方式「讓他不喜歡」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）透露，當初之所以將對瑞士的關稅提高到39％，是因為接到了瑞士前總統的電話，而對方在電話中的說話方式「讓他不喜歡」，川普這番言論立即遭到民主黨人批評，直言這再次證明川普的關稅措施往往與他掛在嘴邊的「國家安全」無關，而只是出於他個人一時的好惡。

根據《The Hill》報導，川普10日接受福斯財經台（Fox Business）節目專訪時透露，曾接到瑞士領導人「打來的一通緊急電話，她態度非常強勢。人很好，但非常強勢」。川普回憶對方一再重複說「我們是一個小國家，一遍又一遍又一遍。我根本沒辦法把她掛掉」。

川普表示，「原本關稅是30％，但我不太喜歡她跟我們說話的方式，於是我不但沒有給她降稅，反而把稅率提高到39％。接著我就被一堆來自瑞士的人淹沒了，最後我想，你知道嗎？我們還是做一個稍微比較讓人能接受的安排吧」。

川普未直接說出對方是誰，但根據宣布對等關稅的時間來看，外界都認為指的是瑞士前總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）。凱勒蘇特已於去年12月31日卸任。

事實上，這不是川普第一次提到他與瑞士領導人通電話的故事，上個月在達沃斯世界經濟論壇的演講中，川普也對通電話做出了類似的描述，並直言「說實話，對方讓我很不高興」。

美國和瑞士已於去年11月達成貿易協議，將瑞士出口美國商品的關稅從39％降至15％。美國貿易代表格里爾當時表示，作為條件，瑞士和列支敦士登也將取消對美國出口堅果、部分水果、魚類和海鮮、化學品和烈酒的關稅。

民主黨人批評川普治國如兒戲

眾議院外交事務委員會的民主黨人發表聲明批評，「川普承認，他加徵關稅並非出於國家安全考量。就瑞士而言，他提高關稅的原因是...他不喜歡瑞士領導人『說話的方式』。」聲明最後也呼籲共和黨人，與民主黨人聯手，制止川普這種魯莽的行為。

眾議院11日最新投票，在6名共和黨人倒戈下，以219票贊成、211票反對的票數差距，通過反對美國總統川普對加拿大課徵關稅的決議案。雖然決議案即使後續在參議院過關，預料也會在送交白宮後遭到川普否決，但仍然頗具象徵意義。

