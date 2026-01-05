為何川普要抓馬杜洛？一文看懂關鍵原因
[NOWnews今日新聞] 美軍3日對委內瑞拉發動突襲軍事行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），兩人已被送到紐約，美國政府將以運毒相關罪名對他進行審判。聽聞馬杜洛被捕消息，全球委內瑞拉民眾歡欣鼓舞，紛紛上街慶祝這一歷史時刻。
美軍在當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動襲擊後，抓獲了該國領導人馬杜洛。馬杜洛及其妻子已被帶往美國，他目前在紐約面臨毒品犯罪指控。
此次在委內瑞拉境內的突襲，是川普政府對馬杜洛政府長期施壓行動的最高峰；川普政府指控馬杜洛政權向美國大量輸出毒品和幫派成員。
為什麼川普針對委內瑞拉？
1.掃蕩「毒梟國家」
川普致力於打擊湧入美國的毒品，尤其是芬太尼（fentanyl）和古柯鹼（cocaine）。美國長期指控委內瑞拉高層涉及毒品走私、洗錢、黑幫與武裝組織，尤其是被華府列為外國恐怖組織（FTO）的「阿拉瓜火車幫」（Tren de Aragua）跟「太陽卡特爾集團」（Cartel de los Soles）。川普聲稱「太陽卡特爾集團」是由馬杜洛領導。
分析人士指出，「太陽卡特爾集團」並非一個層級分明的組織，而是一個用來描述允許古柯鹼過境委內瑞拉的腐敗官員的術語。
美國司法部指控，「太陽卡特爾集團」用國家機器向美國輸送大量毒品。美方主張，這次行動是為了執行法院逮捕令，將販毒元首繩之以法。
2.解決「黑幫移民」問題
自2013年以來，估計已有近800萬名委內瑞拉人因國內經濟危機與政治打壓而逃離家園，其中數十萬人前往美國。
川普將數十萬委內瑞拉移民湧入美國歸咎於馬杜洛。此外，川普政府也認為，委內瑞拉蓄意向美國輸出犯罪分子，如「阿拉瓜火車幫」，對美國社會穩定造成動搖。要守住德州邊境，就必須先鏟除加拉加斯的禍根。
3.能源與經濟因素
委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量。透過扶植親美政權，美國能徹底打破俄羅斯與伊朗在美洲的能源佈局，確保全球能源定價權重新回到華盛頓手中。
美國如何加大對委內瑞拉的壓力？
自從川普在去年1月展開其第二任期以來，對馬杜洛政府的壓力持續增加。首先，川普政府加倍提高對提供馬杜洛下落線索的懸賞金。
去年9月起，美軍開始鎖定其指控載運毒品、從南美前往美國的船隻。此後在加勒比海與太平洋地區已進行超過30次攻擊，造成逾110人死亡。川普政府主張，美國正與這些涉嫌販毒的組織進行「非國際武裝衝突」，並指控對方對美國發動非正規戰爭。
去年10月，川普表示他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內進行祕密行動。他還威脅要對他所謂的「毒品恐怖分子」發動地面襲擊。
他表示，首波地面攻擊已於12月24日執行，但未透露細節，只表示目標是一處「碼頭區」，據稱有載毒船隻正在裝載。
在抓獲馬杜洛之前，川普多次表示馬杜洛「不是美國的朋友」，且「明智的做法是離開」。他還通過對所有進出委內瑞拉、遭制裁的油輪實施「全面海上封鎖」，進一步加重馬杜洛政府的財政壓力。石油是委內瑞拉政府最主要的外匯來源。
馬杜洛如何崛起？
馬杜洛是在左翼總統查維斯（Hugo Chávez）及其委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV）的領導下嶄露頭角的。
馬杜洛曾是一名公車司機和工會領袖，他接替了查維斯，自2013年起擔任總統。在查維斯與馬杜洛執政的26年間，其政黨控制了包括國民議會、大部分司法機構和選舉委員會在內的關鍵機構。
馬杜洛在2018年與2024年兩度宣稱連任，但這些選舉普遍被指控為舞弊。其中在2024的選舉中，反對派堅稱，堅持認為，前總統候選人岡薩雷斯（Edmundo González）在2024年7月的總統大選中以67%的得票率獲勝，而馬杜洛僅獲得30%。這次選舉結果也遭到國際社會多數國家的拒絕。
馬杜洛被抓民眾歡騰
儘管馬杜洛被川普盯上之後，不斷用英文反覆吟誦口號「不要戰爭，要和平！」，以回應美方對其販毒集團首腦的指控。但對許多委內瑞拉人而言，馬杜洛並非溫和的和平主義者。
在馬杜洛執政期間，約700萬名委內瑞拉人因面臨任意拘留、操縱審判、酷刑和審查制度等威脅而選擇移民海外。
川普政府曾宣稱，委內瑞拉出現人權迫害、政治犯、民生醫療崩潰等危機，而專制腐敗的馬杜洛政權是造成數百萬人逃離委國的主因。
在馬杜洛遭抓捕後，許多委內瑞拉移民狂歡慶祝。對於部分委內瑞拉移民來說，這次軍事行動是美國數月來持續施壓的高峰，讓他們在經歷多年與家人分離後，重聚的夢想終於接近現實。
