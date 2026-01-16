為何年輕卻顯老？專家解析面部老化四大關鍵 40%國人曾試醫美 欲掌握「自然世代」新趨勢

近年全球醫美市場日趨成熟，研究顯示，台灣受訪者中超過40%民眾曾接受過至少一次美容保養療程，隨需求擴大，醫美保養市場趨勢也正產生轉變—從單純「填補凹陷」進化為日常保養一部分。然而市面上填充類療程百花齊放，其中玻尿酸產品繁多，如何選擇兼具安全性、來源透明與自然效果的保養方式，已成為消費者當今最關心的課題。

今（15）日膠原科技於台北舉辦「日日美麗・自然放心」記者會，邀請台灣微整形美容醫學會理事長暨淨妍醫美集團總院長陳俊光及淨妍醫美集團高雄院長殷紹閔出席，分享玻尿酸注射產品的發展新趨勢，從臨床經驗與安全評估指標剖析「自然世代」趨勢走向，提醒民眾選擇填充產品更應注重原料與分子穩定性，遠離「饅化」、「僵化」危機，向面部結構流失說bye bye！

圖/台灣微整形美容醫學會陳俊光理事長表示，現今醫美追求自然呈現個人化特色，不再只是單純填凹補陷。

結構流失如同面部「土石流」！老化引發四大關鍵問題 專家解析幼態美重點在「平整度」

陳俊光理事長說明：「皮膚老化並非一夕之間產生，而是隨時間逐漸累積的結構性變化，研究顯示，自25歲起皮膚膠原蛋白含量每年約下降1%；女性於停經後甚至可能在5年內流失高達 30%。」，殷紹閔院長解釋，面部就彷彿一座山，當真皮層支撐結構減少，就如同面部遭遇「土石流」、可能引發四大老化現象，包括：

臉部支撐下降、輪廓鬆弛

法令紋、木偶紋陰影加深

中臉凹陷、顯疲態

皮膚彈性下降與細紋出現

殷紹閔院長指出：「許多患者就診時會說：『自己看起來很累、好像老很多。』關鍵並不一定是皺紋，實際可能和底部結構流失造成陰影與凹陷有關，近年趨勢追求的『幼態美』，重點來自於面部平整度與臉部輪廓。」殷紹閔院長分享臨床個案指出，曾有患者因鼻頭與下巴支撐不足，臉型輪廓不明顯，過去於海外接受填充型療程，但改善有限，局部甚至出現凹凸不順的情況；後續回台灣就診後，經結構性評估，選擇以分子設計較為穩定的玻尿酸材料調整鼻頭立體度與下巴比例，並修順原有不平整的輪廓線條，使整體臉型呈現自然、協調的視覺效果，顯示填充型療程並非單純「補量」，而是需回歸結構評估與材料特性，才能避免不自然的外觀風險。



圖/淨妍醫美診所高雄院殷紹閔院長分享，分子穩定性、低致敏與內毒素含量是影響使用表現最關鍵的因素。

填充型醫美藏地雷！醫提醒：注意四大安全性評估指標 「致敏」風險不容小覷

受韓國K-POP文化影響，近年美容保養吹起「幼態臉」風潮。殷紹閔院長表示：「所謂幼態臉，常見特質包括圓潤、飽滿、緊緻且富有澎潤感的面部輪廓，強調在保有個人特色的同時，呈現自然、柔和的年輕樣貌，為達到此效果，臨床上常運用玻尿酸、膠原蛋白、生物軟瓷等填充型醫美療程，協助調整臉部結構與整體比例。」，殷紹閔院長提醒，填充型療程雖為目前常見的醫美選項，但其安全性仍需審慎評估，相關潛在風險不容忽略。陳俊光理事長光指出，以玻尿酸為例，臨床醫師在評估是否適用時，不應僅著眼於使用效果，需從多面向協助民眾進行風險與適用性判斷，包括原料來源、批次穩定性、純化製程與臨床監測資料等，作為專業評估的重要參考依據。

其中，「低致敏」被視為玻尿酸等填充型產品的重要品質指標之一。研究指出，玻尿酸生產過程中，原料的內毒素含量、生產過程副產物、殘留交聯劑等，都可能引發發熱或局部發炎等反應。陳俊光理事長表示，目前市面上部分產品對致敏因子相關的資訊揭露仍有限，顯示醫美市場在安全標準意識上，仍有持續精進的空間，建議民眾在選擇填充型療程時，應主動了解產品製程，並確認致敏因子的相關檢測規範；膠原科技總經理余怡慧補充，隨著自然美成為國際趨勢，台灣消費者對於「進入體內的產品」愈發重視其來源與品質，余怡慧總經理強調：「填充型產品更應關注其純化製程、內毒素控管、純化步驟完整、品質穩定性及來源可追溯性，透過完善的製程管理與資訊透明，協助醫師和民眾在追求自然澎潤效果的同時，也能兼顧風險管理與使用安心。」。



圖/膠原科技余怡慧總經理指出，選擇品質可溯源的填充型醫美材料最重要的指標之一，保證其技術的專業性與效益。

醫美隱患不容小覷！醫提醒：低致敏與自然效果相輔相成 遵循「四原則」主動諮詢才安心

隨著填充型療程日益普及，安全性與自然呈現已成為民眾最關注的重點。研究指出，約1成使用者療程後可能出現瘀青或腫脹，部分使用者亦可能發生延遲性發炎反應或結節現象，台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光表示，醫美後出現腫脹或不適，可能與注射材質的製程與純化完整度有關，玻尿酸雖為人體原有成分，但若在製程中純化不夠徹底，殘留雜質、內毒素或化學交聯劑等因素，皆可能成為誘發局部發炎反應的變因，影響後續恢復狀況。

隨著醫美保養趨勢轉變，現今已不再僅追求「填補凹陷」，而是更重視動態表情下的協調性與日常狀態中的自然呈現。其中，填充型材質本身分子設計與穩定性，也被視為影響舒適度與外觀表現的重要關鍵。淨妍醫美集團高雄院長殷紹閔指出，傳統玻尿酸在分子排列與結構均勻性上相對不足，可能因表情變化或受力而產生俗稱「饅化」的情形，隨技術進步，新型玻尿酸則更著重於分子穩定與均質化，使材料能與組織貼合度更自然；余怡慧總經理提醒，民眾在追求美感的同時，也不應忽略使用風險，填充型醫美材料使用於體內，安全性與來源可追溯性同樣重要，建議在選擇填充型療程前，遵循「四原則」主動諮詢專業醫師：1.符合法規規範、2.來源透明、3.品質可控、4.具備專業驗證的方案，充分討論後做選擇，才能在追求自然變美的同時，兼顧風險評估與使用安心。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為為何年輕卻顯老？專家解析面部老化四大關鍵 40%國人曾試醫美 欲掌握「自然世代」新趨勢