為何張又俠遭肅清？ 前CIA官員：習近平認為他權力過大

中共於本月24日宣布，中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，並對此展開立案調查。 圖：翻攝中國新聞社（資料照）

[Newtalk新聞] 中共於本月 24 日宣布，中央軍委副主席張又俠及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，對兩人展開立案調查。對此，有外媒引述前美國中情局（CIA）資深分析師的說法表示，這場整肅行動其實無關貪腐或者洩密，而是張又俠被認為權力變得太強大，使得身兼軍委主席的中國國家主席習近平不得不出手。

《衛報》報導，75 歲的張又俠身份特殊，不僅與習近平都是「紅二代」，兩人相識已數十年，而他更是解放軍中，少數擁有豐富實戰經驗中國將領之一，他在 1979 年爆發中越戰爭中，擔任前線軍官並嶄露頭角。張又俠在軍中威望與人脈，原是習近平掌控軍隊的資產，但隨著他提拔的前國防部長李尚福落馬後，這份資歷反而成為習近平眼中的潛在威脅。

對於這場整肅行動，目前在喬治城大學擔任資深研究員的前 CIA 分析師韋德寧（Dennis Wilder）直言，對於張又俠等人整肅無關貪腐或洩密，而是一個將軍權力過大而引發的清洗。外界普遍將此解讀為典型的「功高震主」，習近平為鞏固自身權力，不得不出手。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，習近平連自己在軍中「左右手」都敢斬斷，顯示張又俠可能某種程度上嚴重背叛習近平的信任。這也讓外界分析認為，對於習近平來說，保留一位能打仗實戰派老將，比起確保自己與中共對軍隊絕對控制更為重要。

報導還指出，這場大清洗造成一個荒謬的局面，就是擁有 200 萬大軍的解放軍最高領導機構「中央軍委」，目前實質上習近平及負責抓人的中紀委書記張升民兩人在運作。

至於這對台灣有何影響？韋德寧表示，由於這場整肅行動，導致解放軍指揮鏈斷裂，而這給美軍與台灣有更多準備時間。但其他專家則有不同看法，華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）警告，外界不應誤判解放軍因此陷入癱瘓。目前真正的風險在於，接替張又俠等老將可能是一批「更年輕、更激進」，且對習近平決策毫無質疑空間的鷹派軍官，使未來涉台軍事決策更加冒進，也更具不可預測性。

