為何我們努力工作，卻感覺集體被社會透支？／魯云湘

「看起來很累」，正在成為一種日常的描述。但真正被這樣評價的人，往往不是最常喊累的那一群。長時間負重前行的人，通常沒有餘力談論疲勞。對他們而言，停下來未必意味著休息，更可能意味著整段生活秩序的失衡。這種狀態，很難用情緒起伏來解釋，它更接近一種長期承受下的結果。差別只在於，不同世代，被消耗的方式並不相同。

戰後嬰兒潮與更早世代，走過的是一條相對清楚的路徑：透過責任與風險的承擔，換取晚年的體制性保障。這套邏輯在很長一段時間內運作順暢，也因此被視為理所當然。

然而，現實正在逐步偏離這份隱含的契約。年金制度的不確定性、醫療與長照負擔的上升，以及家庭支持的鬆動，讓許多人發現，所謂「後顧無憂」早已不再是可兌現的承諾。他們並非不願放手，而是放手之後，風險並未消失，只是回到自己身上。這一代的疲勞，更多是一種責任被延後結算，所累積的不安。

更現實的情況是，部分家庭已出現「老人照顧老人」的狀態。當公共照護無法接手，年齡並未帶來緩衝，反而讓原本應該退出風險承擔的人，被迫再次站上第一線。

承受最大張力的，其實是夾在中間的 X 世代。

他們同時站在三條戰線：向上，是逐漸年邁的雙親，照護責任實際落在家庭內部，而制度替代極其有限。向下，則是生活成本高漲，子女的教育與未來選擇，任何一次失誤，都可能轉化為長期負擔。還有第三條卻經常被忽略的戰線。

X 世代並非數位原住民，卻被要求在工作與家庭早已滿載的情況下，完成一場沒有緩衝期的數位轉型。新系統、新工具、即時回應、長時間在線，逐漸成為默認標準。科技並沒有替代既有責任，只是在原本的負荷上，持續加碼。

問題從來不在於學不學得會，而在於這樣的升級，幾乎沒有任何減少負荷的設計。在這樣的體制下，慢下來意味著落後，落後則意味著被淘汰。於是，這一代人很少停下，也不太敢承認跟不上。

對 Y 世代而言，疲勞的來源又有所不同。

他們被要求高度自律、持續努力，但同時也被清楚告知：穩定已不再是常態。投入與回報之間的連結，變得愈來愈不確定。這種狀態下，努力並未消失，卻逐漸失去方向感。當付出不再指向可預期的未來，自律本身，便容易轉化為一種長期的自我消耗。

Z 世代看起來最為鬆動，卻也最早理解體制的代價。

物價房價、地緣競爭、氣候變遷，這些並非中年之後才需要面對的現實，而是他們成長過程的一部分。在這樣的背景下，延後承諾、降低投入，甚至選擇暫時退出，未必只是逃避，更像是一種在看清投報結構後的風險計算。

當投入與回報的曲線不再交會，避免無謂的消耗，本身就是一種理性選擇。他們質疑的，並不是責任本身，而是為何系統運作失靈的代價，理所當然要由個人預支未來來填補。

因此，某些過去被視為人生「必經階段」的選項，如結婚購屋、生育，早已不再被理所當然地承接，而是被重新評估其成本與不可逆性。這不是對生活的拒絕，而是對高風險承諾的延後回應。

把這些世代放在一起看，會發現問題並不在於價值衝突。當制度逐漸失去調節能力，壓力便開始在世代之間移動：老一代的照護需求，轉化為中間世代的財務與時間負擔；中間世代的生存焦慮，又投射為對下一代的高度控制；而年輕世代的防禦性退縮，最終回饋為整個社會的動能不足。

這不是誰比較自私，也不是誰不夠努力，而是一種持續發生的社會性透支。

真正有韌性的社會，從來不是要求每一個人都撐到極限，而是在有人撐不住時，制度能夠提供緩衝。如果一個社會只能靠世代之間彼此消耗來維持運轉，那麼被透支的，終究不會只是某一代人，而是整體的未來。（圖／作者提供）