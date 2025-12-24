為何戒嚴？尹錫悅庭審曝關鍵原因...韓軍士兵吃不起「炸雞」

南韓前總統尹錫悅日前在首爾中央地方法院出席內亂罪審理時，為去年12月3日宣布緊急戒嚴進行辯護，聲稱國會削減軍費預算，使韓軍士兵連「炸雞」都買不起，是戒嚴的主要原因之一。

南韓前總統尹錫悅稱戒嚴關鍵原因是韓軍士兵吃不起「炸雞」。（資料照／美聯社）

據《韓民族日報》23日報導，尹錫悅於22日在首爾中央地方法院出庭，接受第36次以「領導內亂」為由的審判，前陸軍參謀總長朴安洙則作為證人出庭作證。尹錫悅在法庭上與朴安洙對質時表示，「到一線部隊時，士兵們說『請改善我們排長的待遇，士氣低落不想執勤』」，他和那名排長的妻子一起用餐時，聽到其大吐苦水，稱「想買隻炸雞給他們吃都沒錢，不知道為什麼專挑這種東西砍」。

廣告 廣告

尹錫悅聲稱國會削減軍費，是他宣布戒嚴的關鍵因素，「將相關預算送到國會，因為是人力方面的核心問題，（國會）就直接砍掉了」。他還情緒激動地說「我講過好幾次這種事，講了好幾年」，法官還一度當庭制止其發言過長。

報導指出，尹錫悅一直將南韓共同民主黨削減軍費開支作為宣布戒嚴的理由，在彈劾審判期間也是如此。今年2月25日在憲法法院最終陳述時，他曾說「龐大的在野黨削減核心國防預算，正在讓我們的軍隊無力化」，並具體提及指揮偵察事業、戰術資料鏈系統性能改良事業、長程艦對空導彈事業等預算削減。

不過，防衛事業廳曾反駁尹錫悅的主張，表示「尹總統最終辯論時提及的事業預算削減，是國防委員會考慮國防財政條件和事業推進環境等確定的事案」。

2024年12月3日晚尹錫悅宣布戒嚴。（資料照／美聯社）

據悉，2024年12月3日晚，時任南韓總統的尹錫悅以在野黨裹挾國會、掣肘施政等原因深夜宣布進行「緊急戒嚴」。僅6個多小時後，戒嚴令解除。同月14日，南韓國會通過對尹錫悅的彈劾動議案，尹錫悅總統職權隨即停止。2025年1月15日，尹錫悅首次被逮捕，成為南韓憲政史上第一個被逮捕的現任總統。4月4日，南韓憲法法院宣布透過對尹錫悅的彈劾，尹錫悅被罷免總統職務。

今年7月，尹錫悅因涉嫌濫用職權妨害行使權利、教唆他人濫用職權、動用特殊手段妨害執行公務等被拘留。根據南韓法律，一審期間對嫌疑人的拘留期限最長為6個月，尹錫悅的拘留期限將於2026年1月18日到期。如法院批准再次拘留，期限可再延長6個月。

延伸閱讀

殺人魔張文父母遭公審！ 呂秋遠嘆悲劇：別再看下跪畫面

因應北捷隨機襲擊 賴清德宣示三大防衛韌性共識

張文租屋處空冰箱飄濃烈油味 異常整潔且極少私人物品