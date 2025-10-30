為何房市管制遲未鬆綁？央行揭露決策過程，還有理事擔心民眾繳不出房貸
中央銀行9月決議利率按兵不動，房市管制措施也未鬆綁。央行今（30）日公布理監事會議議事錄摘要，多位理事指出，應再觀察現行選擇性信用管制措施的成效，甚至有位理事示警，當前不動產貸款逾放比雖然很低，但未來整體房市及總體經濟情況可能導致部分民眾無法順利繳交房貸，進一步造成銀行逾放比上升。
綜合多位理事意見，房市歷經七波信用管制，成交量大為縮減，但價格才開始微降，不動產貸款集中度仍維持於相對較高水準，台灣的房價所得比也較其他國家來得高，因此現行管制措施可以再維持一段時間，使其效果再多發酵。
有位理事表示，合理管控不動產貸款集中度，才能有效防範系統性風險，並且引導資金做適當配置管理，惟須考慮各家銀行間資產規模以及營運特性的差異，而在近期面對總體經濟金融情勢較大變動時，貸款集中度管理的難度也會有所不同。
另位理事指出，不動產貸款集中度的變化，是與不動產放款與總放款的成長率有關，當不動產放款的成長率小於總放款成長率時，集中度即會呈現下降。從總體觀點來看，目前不動產集中度已經開始下降，反映信用資源由不動產部門轉移至其他產業部門的信用管制預期已有成效。
有位理事認為，當前不動產貸款逾放比雖低，但未來半年、一至兩年整體房市及總體經濟情況，可能導致部分民眾無法順利繳交房貸，進而造成銀行逾放比上升。此外，全國各地區房貸負擔率多已超過合理負擔的標準，央行必須進一步了解，以利管控金融穩定風險。
除了房市議題，會中多位理事關注我國產業呈現兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口及投資暢旺，但傳產業受到美國關稅政策衝擊等因素影響，出口疲弱且減班休息人數增加，因此贊同維持政策利率不變。
另位理事指出，近期每月至少購買一次的CPI年增率仍高，近月消費者對未來一年的通膨預期持續偏高，以及消費者認為未來半年國內物價將大幅上漲的比例亦高，因此應密切追蹤消費者的通膨預期，以及其對通膨的影響。
有位理事表示，今年下半年台灣經濟仍面臨包括美國232條款的調整等諸多不確定性，雖然現今通膨回穩至2%以下，但地緣政治因素可能推升能源價格，而且房租與外食等服務類價格具僵固性，仍須持續觀察。
另位理事提醒，倘若未來新台幣升值或油價走跌，將有利物價持續下行，但外食及房租等服務類價格仍具僵固性，而且還有颱風等天候因素，可能會對物價產生壓力，仍應持續關注。
更多風傳媒報導
其他人也在看
「貝禮一家」推出勵志新作《天才琴手》台日混血歌姬看完淚崩
11月在台上映的音樂勵志電影《天才琴手》（PRODIGIES），改編自法國天才「雙胞胎鋼琴家」普萊納姊妹（Audrey ＆ Diane Pleynet）的真實人生故事。該片罕見由法國父子檔導演菲迪里克波提（Frédéric Potier）、瓦倫汀波提（Valentin Potier）聯手執導，並邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）、新銳演員梅蘭妮侯貝爾（Mélanie Robert）飾演雙胞胎姊妹，將這個動人心弦、激勵人心的生命旅程搬上大銀幕。中時新聞網 ・ 1 天前
房價不能懷念？一句「以前好便宜」竟成原罪 被高房價掩蓋的世代焦慮
「以前那邊一坪才二十萬，現在五十萬還買不到！」這句在家庭聚會裡最常出現的嘆息，卻在網路上變成「仇富言論」。有人只是單純懷念物價低、生活輕鬆的年代，卻立刻被留言圍剿：「別拿過去比現在」「薪水也不一樣啊」。但真的是這樣嗎？真的只是「通膨自然現象」？還是我們早已習慣了「房價不漲才奇怪」的扭曲現實？賣厝阿明 ・ 17 小時前
重大投資！晶片大廠高通40億投資台灣 半導體大廠科林29億跟著來
經濟部投資審議會（28）日召開第25次會議，會中共核准重大投資案共計5件，涵蓋僑外與對外兩大方向，總金額逾新台幣392億元。其中，僑外投資案2件，總金額約新台幣70億4,015萬元；對外投資案3件，總計美金10億7,943萬元，折合新台幣約322億元。此波投資熱潮再次顯示台灣在國際科技與資本市場中的雙向吸引力，不僅續攬全球大廠目光，本土企業更積極佈局全球。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
房價不漲不跌？殘酷真相：你的資產正被「隱形三賊」每年偷走3%！
「房價沒漲也沒跌，這樣不是很好嗎？」一位網友的天真提問，意外戳破台灣房市最溫柔的假象。在專家眼中，所謂的「房價持平」，根本是一場集體幻覺。當你慶幸資產沒有縮水時，名為「利息」、「稅費」與「通膨」的三個隱形小偷，正聯手從你的口袋裡，悄悄搬走巨額財富。賣厝阿明 ・ 1 天前
「盤子」撐房價？「有土斯有財」是世紀大騙局？ 租屋族與購屋族的世紀大論戰
「為什麼房價就是降不下來？」這個問題困擾著無數台灣人。有人歸咎於投資客炒房，有人指責政府打房不力，但你有想過，也許我們根深蒂固的「一定要買房」觀念，正是推高房價的隱形推手嗎？最近網路上流傳一種說法：那些在房價高點仍堅持進場的「盤子」購屋族，是房價居高不下的幫兇。這種指控引發了正反兩極的論戰，也讓我們不得不思考——在現代社會，買房真的是唯一的選擇嗎？賣厝阿明 ・ 13 小時前
威宏柬埔寨廠 訂單火
威宏-KY（8442）加速東南亞產能布局與調度能力，截至今年第三季末，東南亞營收占比，已提升至約75％，其中柬埔寨宏盛廠成為最大生產轉運調度中心；威宏受惠美系客戶改版女包推出在即，推升柬埔寨廠訂單能見度已達明年上半年。工商時報 ・ 4 小時前
盧秀燕非洲豬瘟狂失分連親藍媒體都批評！媒體人「這樣說」
【論壇中心／綜合報導】台中市爆發非洲豬瘟疫情，市府的疫調說法卻一變再變，不只獸醫師是哪位都搞不清楚，現在甚至爆出「化製三聯單疑似遭到塗改」，種種缺失遭各界強力撻伐，如今連外界認為與藍營較好的媒體，社論都直接寫明「還好盧秀燕沒接黨主席」，彷彿也顯示，盧秀燕距離2028國民黨總統候選人的位子，越來越遠。民視 ・ 1 小時前
打虎成功！日職軟銀鷹勇奪「日本一」 抱回隊史第12座總冠軍
即時中心／林耿郁報導日職「日本大賽」昨（30）晚在甲子園球場畫下句點！福岡軟銀鷹在系列賽第5戰中，以3比2打退阪神虎，以4勝1敗戰績封王，暌違五年再度奪得「日本一」榮耀，也是隊史第12座總冠軍！FTV Sports ・ 13 分鐘前
桃園小宅免250萬 北市蛋黃區祭早鳥價2／獨家／直擊帝寶劉媽媽子「俞昌哲」看房 謙虛回應：不懂房市
鏡新聞獨家直擊，房產界傳奇投資客，帝寶劉媽媽的兒子，俞昌哲，他現身建商推案記者會。他過去豪砸10億，買下逢甲店王碧根商旅，震撼市場，不過最近入手的，不是房子，而是特斯拉。被問到怎麼看最近的房市，他謙虛回應，自己不懂這個。鏡新聞 ・ 13 小時前
韓美會談達成協議內容一次看 韓央行總裁李昌鏞：非常成功的協商
據韓聯社30日報導，美國總統川普與南韓總統李在明於慶州舉行高峰會後，美方不僅同意南韓建造核動力潛艦，雙方也宣布達成重大貿易協議。根據南韓總統辦公室政策室長金容範說明，南韓對美國的3500億美元（約新台幣10.8兆元）金融投資方案，其中2000億美元（約新台幣6兆元）為現金分期投資、另外1500億美元（約新台幣4.6兆元）則用於造船合作。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子捲粿粿婚變 個唱活動紛取消
邱勝翊（王子）29日被好友粿粿結婚3年的丈夫范姜彥豐指控介入婚姻，王子致歉「超過朋友間應有的界線」。他的演藝事業受到影響，原定11月1日出席的香氛活動，30日以「一日店長活動前兩周已經因為檔期先行取消」為由取消。中時新聞網 ・ 4 小時前
婚前不敢談錢「婚後更容易翻臉」！這3大現實問題，再愛都要先講清楚
許多人在談婚論嫁時，最怕碰到的話題就是「錢」。買房出資、結婚花費、生育計畫、甚至孩子的姓氏——這些看似瑣碎的現實問題，往往比愛情更能考驗一段關係。許多情侶在婚前因害怕「談錢傷感情」而避而不談，結果婚後反而因財務分配或家庭責任爭執不斷。姊妹淘 ・ 9 小時前
理監事會議事錄透露 央行：三因素…利率維持不變
中央銀行昨（30）日公布「第21屆理事會第3次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要」，全體理事一致同意維持政策利率不變。根據...聯合新聞網 ・ 1 小時前
我方申購MH-60R「海鷹」反潛機！美方態度轉變 專家：網狀作戰能力超關鍵
面對解放軍的水下戰力，不斷提升，消息指出，海軍已經再次向美方送出「神鷹三號」專案，申購13架MH-60R反潛直升機和相關裝備。這項採購計畫，已經懸宕超過十年。過去因為國內預算問題；和美方以＂不符合不對稱作戰＂為理由，屢次卡關。而國防智庫學者透露，美方如今已經不再持否定意見。不過，海軍在爭取敗部復活的同時，其實依然提出了備案。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Z世代副業熱！68%拒絕當主管 專家憂「管理斷層」成隱憂
調查顯示，有高達68%的Z世代不願擔任主管，57%經營副業，遠高於其他世代！人力銀行人資長江錦樺指出，Z世代追求職涯多元化，透過兼職獲得額外收入來源並探索可能性。相較之下，千禧世代的Emily認為，工作意義與成就感比薪水更重要。台師大教授徐美表示，Z世代喜好多來源收入，強調工作生活平衡，企業恐面臨中階主管斷層隱憂。專家建議，企業應以績效為導向，才能留住人才！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
外資連2日買超 加碼半導體、旺宏遭賣超逾5萬張
（中央社記者何秀玲台北30日電）台股今天創新高後收跌7.21點，以28287.53點作收，成交值新台幣6146.56億元。三大法人今天合計賣超29.76億元，外資連2日買超，今天加碼半導體與高股息ETF；而29日外資大舉加碼逾5萬張的旺宏，今天則遭調節逾5萬張。中央社 ・ 11 小時前
示警台灣房價所得過高 央行理事支持現行選擇性信用管制
中央銀行第3季理監事會議記錄曝光!全體理事考量國內外各項因素後，均贊同維持政策利率不變；由於現行第七波選擇性信用管制實施屆滿一年，民眾也關心房市管制議題；央行報告指出，理事們多支持現行管制措施維持不變，並表達需要更多時間觀察，讓政策持續發揮效果。中時財經即時 ・ 9 小時前
央行理事：維持房市管制觀察成效 留意房貸風險
（中央社記者趙敏雅台北30日電）中央銀行第3季理監事會議事錄今天出爐，揭露央行理事對於房市看法，多位理事支持維持現行選擇性信用管制措施不變，房市漸呈量縮價穩局面，應持續觀察成效。中央社 ・ 11 小時前
AI狂潮點火！台積電飆1515元新天價 市值突破39兆大關
輝達GTC大會加上AI熱潮，帶動美股指數周二再創收盤新高，激勵台股今（29日）表現，盤中上漲逾400點。權王台積電(2330)股價開高走高，上午10點半後，股價上漲40元，漲幅2.71％至1515元、中廣新聞網 ・ 1 天前
千萬全家 Fa 點免費拿！ 交易再抽 iPhone 17 Pro Max、比特幣
（台北訊，2025 年 10 月 30 日） 台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 歡慶三週年！今年以「HOYA BIT 三週年好禮獎不完」為題展開盛大慶典，為感謝用戶三年來的堅定支持，即日起至11 月 23 日止，送出千萬全家 Fa 點、價格甫破歷史新高的比特幣，及與 HOYA BIT 品牌同色的「宇宙橙」iPhone 17 Pro Max 512G，邀請全民共享富足！Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 10 小時前