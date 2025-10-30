為何房市管制遲未鬆綁？央行揭露決策過程，還有理事擔心民眾繳不出房貸

中央銀行9月決議利率按兵不動，房市管制措施也未鬆綁。央行今（30）日公布理監事會議議事錄摘要，多位理事指出，應再觀察現行選擇性信用管制措施的成效，甚至有位理事示警，當前不動產貸款逾放比雖然很低，但未來整體房市及總體經濟情況可能導致部分民眾無法順利繳交房貸，進一步造成銀行逾放比上升。

綜合多位理事意見，房市歷經七波信用管制，成交量大為縮減，但價格才開始微降，不動產貸款集中度仍維持於相對較高水準，台灣的房價所得比也較其他國家來得高，因此現行管制措施可以再維持一段時間，使其效果再多發酵。

有位理事表示，合理管控不動產貸款集中度，才能有效防範系統性風險，並且引導資金做適當配置管理，惟須考慮各家銀行間資產規模以及營運特性的差異，而在近期面對總體經濟金融情勢較大變動時，貸款集中度管理的難度也會有所不同。

另位理事指出，不動產貸款集中度的變化，是與不動產放款與總放款的成長率有關，當不動產放款的成長率小於總放款成長率時，集中度即會呈現下降。從總體觀點來看，目前不動產集中度已經開始下降，反映信用資源由不動產部門轉移至其他產業部門的信用管制預期已有成效。

有位理事認為，當前不動產貸款逾放比雖低，但未來半年、一至兩年整體房市及總體經濟情況，可能導致部分民眾無法順利繳交房貸，進而造成銀行逾放比上升。此外，全國各地區房貸負擔率多已超過合理負擔的標準，央行必須進一步了解，以利管控金融穩定風險。

除了房市議題，會中多位理事關注我國產業呈現兩極化發展，電子資通訊業受惠AI發展，出口及投資暢旺，但傳產業受到美國關稅政策衝擊等因素影響，出口疲弱且減班休息人數增加，因此贊同維持政策利率不變。

另位理事指出，近期每月至少購買一次的CPI年增率仍高，近月消費者對未來一年的通膨預期持續偏高，以及消費者認為未來半年國內物價將大幅上漲的比例亦高，因此應密切追蹤消費者的通膨預期，以及其對通膨的影響。

有位理事表示，今年下半年台灣經濟仍面臨包括美國232條款的調整等諸多不確定性，雖然現今通膨回穩至2%以下，但地緣政治因素可能推升能源價格，而且房租與外食等服務類價格具僵固性，仍須持續觀察。

另位理事提醒，倘若未來新台幣升值或油價走跌，將有利物價持續下行，但外食及房租等服務類價格仍具僵固性，而且還有颱風等天候因素，可能會對物價產生壓力，仍應持續關注。

