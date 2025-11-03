為何找吳音寧接台肥？她曝1資產：肥到流油

▲行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將接任台肥董事長。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣肥料公司（台肥）日前公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接任農業部指派的法人董事代表，正式成為台肥新任董事長，而現任董事長李孫榮將卸下職務，消息一出，立刻引發政壇熱議。對此，國民黨議員游淑慧點破，台肥的土地資產「肥到流油」，更狠酸用一個無專業的吳音寧，是因為她「好棒棒」還是「好笨笨」，可以藉由她亂搞台肥？

游淑慧指出，正在綠能轉型和資產活化的台肥，需要什麼人才？化工、環工、財務或土地開發…哪一個是「吳擅長」，還是都「無擅長」？台肥有多肥，董事長薪資高級肥就不說了…台肥最肥的其實是土地資產，台肥在台北擁有近600筆土地資產，總面積達157.23萬平方公尺，高達47.5萬坪…其中光是南港就有32900坪。

「台肥光在南港的資產，市價就上看千億。這樣的土地資產…可以說肥到流油、各方覬覦。」游淑慧提醒，當年吳乃仁的台糖弊案，就是低價出售台糖的土地資產。土地資產可以做的文章和利益空間，大的不得了。

游淑慧質疑，所以此時，用一個「無專業」的吳音寧，取代環工專業的李孫榮，到底是因為她好棒棒，所以把台肥交給她；還是因為她好笨笨，可以藉由她亂搞台肥？游淑慧直言，自己除了細思極恐外，也擔心未來誰能監督？賣菜賣水果的財報都看不懂，看得懂上市公司的財報？

