即時中心／高睿鴻報導

朝野政黨近日為「中配參政」議題爭吵不休，針對之前有中國籍配偶，因國籍問題遭取消公職，國民黨團擬修法、使中配參政權不受《國籍法》規範。然而，此舉立即引發輿論猛批，因為中配若沒放棄中共國籍，按照中國法律，中共政府可要求在台灣擔任公職的中配，向其提供機敏資訊；對此，陸委會副主委梁文傑今（27）天也進一步強調，不管是提高居住年限、參選門檻，終究都繞不開資訊洩露的風險。

梁文傑表示，這些中配雖然有取得台灣國籍，但如果他們仍同時手持中國國籍，那麼，根據中共3部法律《反間諜法》、《國家情報法》、《國家安全法》，中國政府可要求公民，配合其國家情報工作；如此一來，這些人就得提供情報，畢竟這是中國公民的義務。因此，梁文傑指，如果一位沒有放棄中國籍的中配，只要擔任台灣公職、可以接觸到國家機密，那麼中共絕對會要求他們，提供相關的線索及證據。

因此梁認為，陸委會的立場甚至是保護中配，只有這樣做，才能使其免於中共的威脅與風險。所以陸委會還是認為，《國籍法》要求的「單一忠誠原則」還是要維護。

快新聞／為何拼命擋中國籍配偶參政？梁文傑精闢解說：與中共這3法條有關

陸委會副主委梁文傑。（圖／民視新聞）

至於有人提議，若提高定居年限、抬升參選門檻，是否能解決問題？對此，梁文傑則回應，我國最早是規定每年多少配額、提供陸配取得台灣定居的身分；但後來，因為人數不斷增加，朝野於是決定，乾脆不要再有配額。所以，就改為制定「定居6年可取得身分證」條款，如今，這樣的規則也已延續多年，梁文傑認為「目前沒有改變必要」。他直言說，雖然有人主張6年改4年，但這樣一來，中配擁有的其他權益，可能也得跟著變動，對他們來說未必是好事。

此外，梁文傑續指，縱使真的提高定居年限，這些人一旦擔任公職，就還是會遇剛才講的那些問題。「這個狀況還是繞不過的！除非中共修改相關法律、除非他們不再要求公民或人民，必須配合國家情報工作，提供情報線索或證據；否則，不管年限提高至多少，這個問題還是繞不過」。因此，梁文傑堅定強調陸委會的立場，「我們還是認為，《國籍法》要求的『單一忠誠原則』，依舊有遵守的必要」。

