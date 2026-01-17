為何拿馬查多諾獎？川普自稱比任何人都更值得這個獎

美國總統川普於15日正式收下2025年諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）所贈予的獎章，此舉隨即引發巨大爭議。川普16日在白宮北草坪準備搭機時，面對記者當面質疑「為什麼要拿別人的獎章？」川普回應稱，是馬查多主動贈與並讚美他「比任何人都更值得這個獎」，認為這是兩人間「相互尊重的美好表現」。

馬查多於15日親自將諾貝爾和平獎獎章贈送給川普。 （圖／《路透社》）

綜合外媒報導，馬查多於15日在白宮會晤川普後，親自將象徵和平獎榮譽的獎章贈送給川普，以表彰他對委內瑞拉自由的「獨特承諾」。川普隨後在社群媒體證實此事，稱讚馬查多是「經歷許多磨難的優秀女性」，並表示「這是相互尊重的美好表現」。白宮稍後發布川普手持裝框獎章的照片。針對外界質疑，川普表示：「是她主動給我的，我覺得這非常好。她說，『你結束了8場戰爭，歷史上沒有人比你更配得上這個獎。』我覺得這是一個非常好的舉動，順便說一句，我認為她是非常優秀的女性，我們還會再聯繫。」

然而，這項舉動在挪威引發強烈震盪。挪威諾貝爾委員會與挪威諾貝爾研究所先前已明確表示，「事實清楚且明確，諾貝爾獎一旦宣布，就不能撤銷、分享或轉讓給他人，決定是最終的且永久有效」。諾貝爾和平中心在社群平台發文指出，「獎章可以易主，但諾貝爾和平獎得主的頭銜不能」。挪威中間黨黨魁韋杜姆（Trygve Slagsvold Vedum）更冷諷，川普接受獎章的行為充分說明其性格，「典型喜歡用他人的成就來裝飾自己」。

川普稱是馬查多主動贈與並讚美他「比任何人都更值得這個獎」。 （圖／《路透社》）

儘管挪威政界群情激憤，部分人士則認為無需過度反應。挪威前國防部長索雷德（Ine Eriksen Søreide）指出，即便川普實體上擁有了那枚金質獎章，但在法律與國際認可上，「這並不代表他獲得了和平獎」。

川普長期渴望獲得諾貝爾和平獎。根據《紐約時報》報導，他本月稍早曾表示，接受該獎「將是莫大榮譽」，並稱挪威未表彰他是「對挪威的重大尷尬」。白宮去年10月在諾貝爾委員會決定將獎項頒給馬查多時回應稱，委員會「證明他們將政治置於和平之上」。

馬查多曾於2009年參加耶魯大學世界學人計畫，在紐哈芬與其他15名國際領袖共同學習。她在1990年代領導知名兒童援助組織，2002年創立獲美國資助的選舉監督組織「加起來」（Súmate）。美國軍事行動於1月3日綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，馬查多將自己定位為委內瑞拉未來領導人，但川普質疑其領導能力，表示願意與代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）合作。

