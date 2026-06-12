為何提名2名藍營當監委？ 陳鳳馨披露內幕

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監委被提名人出現了前屏東藍委廖婉汝和新北市前副市長謝政達，引發藍營內部討論。資深媒體人陳鳳馨認為，民進黨真的想提名廖婉汝和謝政達嗎？當然不是，只是拿來當工具裂解而已。

陳鳳馨12日在中天《大新聞大爆掛》表示，這份名單看完之後，這裡面有很重要需要安排的人嗎？「我並不這樣覺得，我覺得都是拿來交代的」，給一個不會通過的位子，這些人都是工具人！

她舉例，徐光蓉是拿來跟「反核」交代的，因為賴清德現在要「返核」；陳永興是跟獨派交代，因為邱義仁說賴清德延續蔡英文路線，維持現狀，「你認為獨派不憤怒嗎？」賴清德於是提名這些人，表示還是有認真對待他們。

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她認為，這份名單從一開始就沒打算讓它通過，否則名單會平衡一些，讓在野黨比較沒有理由反對。現在這份名單一片綠油油，藍白要不反對都很難。

至於廖婉汝和謝政達，陳鳳馨提到上次蔡英文提名國民黨籍前台東縣長黃健庭當監察院副院長，民進黨在立法院是多數，理論上蔡英文提誰都會通過，結果民進黨非常反彈。陳鳳馨披露內幕，當時一位綠委打電話給黃健庭說，因為國民黨不挺，所以也不打算提名黃了，建議黃健庭公開譴責國民黨。

陳鳳馨直言，綠營就是要裂解國民黨，也是唯一的目的。當時明明提名就可以過關，但民進黨有不同意見，卻說國民黨不支持，所以不提名了，要黃趕快譴責國民黨，當然黃健庭最後也沒有上當。

陳鳳馨強調，民進黨真的想提名廖婉汝和謝政達嗎？當然不是，只是拿來當工具裂解而已。

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