為何擋軍購、想見習近平？鄭麗文全說了

[NOWnews今日新聞] 《經濟學人》29日訪問國民黨主席鄭麗文，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。在訪問中，鄭麗文表示，台灣人應該接受自己是中國人，期盼藉由與中國大陸國家主席習近平尋求和解，在四年任期內，能夠建立維持和平的架構，已是一大成就。

根據經濟學人29日報導指出，針對阻擋軍購一事，鄭麗文在受訪中表示，這要歸咎於總統賴清德、未能對軍購開支計劃提供更多細節，賴清德提出的數字「排擠所有其他需求」；然而鄭麗文拒絕說明台灣應該在國防花費多少，只表示永遠難以匹敵中國大陸的軍力。

鄭麗文認為，「我任內最重要的任務，是促進台海和平」，要實現台灣安全，應該透過「合理的」軍事支出，加上與習主席談判，因此希望能在今年上半年拜會習近平。

對於期望的談判成果，鄭麗文指出，主要目標是取得雙方應共同努力維持和平的明確公開承諾，並承認戰爭會帶來「無法想像的災難性後果」；面對「習近平可以相信嗎？」的質疑，鄭麗文說，為避免傷害中國的國際形象，中國必須「言而有信」、「信譽極為重要」。

長期而言，鄭麗文婉拒說明終極目標是否為和平統一，強調在四年任期內，能夠建立維持和平的架構，已是一大成就，「至於之後現狀是否改變，我只希望能在雙邊人民都接受的情況下發生。」

