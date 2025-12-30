為何救護車「119」貼反的？ 消防：答案藏在後照鏡

救護車為了把握黃金時間，將患者盡早送到醫院，會閃爍警示燈並鳴笛，提醒用路人讓道。不過，近來有民眾好奇，為何救護車的「119」是貼反的，新北市消防局則解答，因為鏡像原理，方便駕駛能從後照鏡迅速辨認。

新北市消防局解答「119」貼反的原因。（示意圖／中天新聞）

新北市消防局在官方臉書粉專「新北消防發爾麵」分享，時常有民眾詢問或提醒，救護車引擎蓋的的「119」紅字是不是貼反了，或是問為什麼要貼「err」？

新北消防局拍影片回應，指出答案其實就藏在車子的後照鏡裡，因為若是在車上透過後照鏡看，才會出現鏡像的「119」，讓駕駛能快速就察覺救護車的存在，並迅速讓道，爭取黃金救援時間。

貼文曝光後，引起眾多網友熱議，「我竟然沒注意過這個」、「就是故意貼反的」、「為了讓開車的人從後視鏡能看到正寫的119」、「這已經是常識了，好嗎？！」、「就是要你閃遠一點」。

