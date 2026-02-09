為何日本在野黨全面潰敗？郭正亮揭高市背後「美國力量」：國民黨要小心

日本執政黨自民黨在首相高市早苗領導下，於昨（8）日第51屆眾議院大選突破眾議院3分之2席次，達到戰後單一政黨取得的最多議席紀錄。最大在野黨立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則減少至49席，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫在慘敗後引咎辭職。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》警告中國國民黨，不要成為立憲民主黨。

郭正亮問道，野田佳彥跟齊藤鐵夫兩人昨天都辭職了，而他們從頭到尾都不敢挑戰「台灣有事，日本有事」也不敢講中國政策，這樣怎麼選？郭正亮認為，這便使得選民認為在野黨沒有甚麼主張，但高市卻主張鮮明。郭正亮表示，高市早苗擺明了比在野黨還抗中、親美。

郭正亮認為，高市的勝選背後一定有美國的力量，高市在抗中上，並沒有得到太多分數，而是親美。但抗中使得許多年輕選民願意投票，但在台灣，年輕人並未一面倒支持抗中，反而對中國沒有太高的敵意，年輕族群中也有支持民眾黨以及國民黨的選民。

郭正亮指出，但賴清德將因為此次選舉結果，在國防特別預算議題上對在野黨有更兇的攻擊，可能抓緊美國立場並逼迫國民黨讓步。國民黨在該議題上必須小心。外界目前認為國民黨因為鄭習會因素而未提案，這對國民黨很傷。

郭正亮說道，而美國在日前突然又提出還要軍售台灣200億，事實上就是在協助解釋特別預算的內容。美國的力量在運作當中，對國民黨非常不利。國民黨恐怕要面對的，是對美國的交代，而非抗中或和中。



