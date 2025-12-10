為何日本1句「台灣有事」中國跳起來？專家：中共發現被美國騙50多年

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。26日高市早苗再喊「日本沒立場認定台灣法律地位」。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部則再度跳腳，強調中方從來沒有接受過《舊金山和約》。此言論一出隨即引發各界熱議，總體經濟學家吳嘉隆就分析中共崩潰主因，中共發現，原來美國人講的「一個中國政策」，實質上是「一中一台」。

上個月26日黨魁討論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。然而中國官媒《新華社》12月1日卻發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

中國官媒《新華社》12月1日發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」。（圖／資料照）

總體經濟學家吳嘉隆8日就在臉書發文「秒懂當下的台灣局勢，為什麼中共會跳起來？」分析這一次讓中共真正跳起來的有兩點，首先提到，是中共發現，原來「美日安保條約實質上納入台灣」，也就是這一點讓中共開始有強硬姿態，戰狼外交的演出，針對高市早苗從粗暴轉成野蠻。

第二點，吳嘉隆指出，所謂「台灣地位未定論」，就是在否定台灣是中華人民共和國的一部分。這一點讓中共非常吃不消，因為中共長久以來所宣稱的「一個中國原則」，等於被否定了！然而美國人說，「一個中國政策」沒有改變，美國人的意思是，中國大陸那邊確實只有一個中國沒錯，可是台灣並不在這個中國裡面。

也就是所謂《舊金山和約》並沒有說台灣的主權回歸中國，所謂《聯合國2758號決議案》並沒有說台灣的主權回到中國，而是只處理中國代表權的問題，吳嘉隆直言，所以中共現在發現，「原來美國人講的『一個中國政策』，實質上是『一中一台』，中共發現美國人其實很壞，一直在欺騙中共！而且騙了50多年！」

