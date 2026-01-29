為何有些話總讓人受傷？盤點「3種溝通地雷」影響職場、友情與感情

人們在溝通時，往往會因為知識貧乏、表述不清等因素產生誤會，為了達成有效的溝通，我們必須提防這些經常犯的錯誤。訴訟律師、作家以及講師傑佛森．費雪（Jefferson Fisher）於《不吵架也能贏的溝通術》一書中，將每天在現實世界中處理爭吵、分歧、激烈爭論，以及艱難對話時汲取的教訓，整理成實用建議，幫助讀者輕鬆應用在各種對話情境。以下為原書摘文：







切斷連結的3大原因



日常溝通中充滿形形色色的問題，像是誤解、干擾、自我防備以及過度反應。有些人沒有意識到，這些問題正在影響他們的生活。有些人只是缺乏技巧或練習，無法在不引起更多問題的情況下克服這些問題。當你溝通失敗，通常是因為以下3個常見原因而切斷了彼此的連結。

原因1：缺乏覺察能力



在激烈的討論中，你是否聽過有人冷嘲熱諷道：「你有聽到自己在說些什麼嗎？」老實說，沒有，你根本聽不到。我是說真的，你確實聽不到。我們在說話時腦海中聽到的聲音，實際上來自骨骼的振動。

聲帶的震動通過頭骨傳到你的內耳，讓你的聲音聽起來更低沉、更飽滿。然而，如果你聽的是錄下來的聲音，你聽到的聲音則來自穿透空氣的聲波，這會讓你的聲音聽起來比你認為的還要單薄、或是「不對勁」。因此，如果你曾經看過自己的影片或聽過自己的錄音，你可能會想：「等等，那是我的聲音嗎？我的聲音聽起來是這樣的嗎？」因為那的確不是你的聲音，至少對你來說那並不是你的聲音。

如此一來，當你說話時，自然完全無法察覺他人看見、聽聞或是經歷的一切，也就不足為奇了。你很難察覺到自己的音量、習慣性動作或常用的口語填充詞。是否曾經有人告訴你，他們不喜歡你說話的語氣，不過你卻認為自己的語氣完全沒問題？或是有人告訴你，你正在大吼大叫，而你卻不覺得自己有這樣做？

很多時候，在你與他人對話時，你的情境感知能力會讓你處於衝突的狀態。缺乏覺察能力可能會為你的人際關係注入緊張氣氛，而且這種情況幾乎都是在無意間造成。想像一下，在辦公室接到一通令人緊張的電話後，你和同事在走廊擦肩而過，對方跟你微笑打了聲招呼，你卻不自覺皺起眉頭、表現出心煩意亂的樣子。那位同事現在可能會躲著你，或者更糟糕的是，他會對其他人說你的壞話，這一切只因為你沒有意識到自己發出的訊號。

你也聽過有人這樣說：「我以為你在生我的氣。」最難達到的覺察能力就是自我覺察。所以，請你告訴我：你現在肩膀上的緊張感從何而來？你有在深呼吸嗎？為什麼你的下巴處於緊繃狀態？少了自我覺察能力，感覺就像在黑暗中跌跌撞撞，不知道自己說話時會踩到誰的地雷，也找不到通往自身幸福的鑰匙。

覺察能讓你觀察自己當下的感受，並了解自己為什麼會有這樣的感受。覺察讓你能夠盤點自己的情緒，並根據你的發現來採取行動。經過磨練之後，覺察能力會轉變為協調機制，形成持續的回饋循環，讓你知道自己當前的狀態是否符合此刻的情境。這種協調機制能賦予你控制權。





原因2：缺乏理解



當你堅持用自己的望遠鏡看世界時，麻煩就來了。儘管你再怎麼努力，試圖讓對方從你的角度來看問題，他們似乎愈是頑強抵抗。在典型的爭執中，我們總是希望對方改變他們的思維模式，而不是轉而改變自己。當雙方都沒有試著去理解對方時，就會出現以下這些傷人的話語。

「我不敢相信你會把票投給那個人。你怎麼會這麼愚蠢啊？」

「你就是搞不懂！」

「我以為我了解你。但我們好像說的是不同的語言。」

問題往往不是出自於看法或意見上的差異，而是在於無法理解觀點上的差異。當你試著理解他人為何抱持特定的看法，而不因為你們立場不同而批評對方的看法時，你才能開始欣賞他們的觀點。

值得慶幸的是，在溝通過程中，理解是一種可以學習的技能，也是一種必要的技能。面對衝突時，如果沒有能力欣賞對方的觀點，那麼就一點幫助也沒有，你們的關係走不了多遠。然而，一旦你擁有這項能力，就能建立深厚的關係並成功延續下去。你不是經由「傳輸」來溝通，而是透過真正的「連結」來促成彼此的理解。





原因3：缺乏自信



對很多人來說，直言不諱是一件很困難的事。衝突會帶來恐懼或不適的感受。這種恐懼常見的表現為：將身體轉向另一側、避免眼神接觸或交叉雙臂。還有一種傾向是用話語來轉移焦點，使用軟化或掩蓋真實感受的表達方式。這些被動的表達方式讓你更拐彎抹角的展開對話，舉例如下。

「嗨，抱歉打擾你了。那個，我在想，如果不行的話，你可以直接告訴我，但是⋯⋯。」

「⋯⋯這就是為什麼我覺得這樣做可能會成功。這樣說得通嗎？」

「這可能是個蠢問題，不過⋯⋯。」

缺乏自信不僅會損害你的自尊，也會扼殺你的個人成長。一旦你將自己的想法視為一種不便，你會發現自己開始逃避，躲開那些能讓你展現自己最好一面的互動。這也讓你無法為自己挺身而出，無法追求你想要的東西，像是追逐夢想、發展職涯、尋找愛情。

誠實的溝通需要自信，這種連結與自信能幫助你堅定的表達自己的需求，確保大家聽見你的心聲並尊重你的界線，你的頭號支持者正是你自己。

（本文摘自／不吵架也能贏的溝通術：讓下一次對話更成功的三大法則／天下文化）

