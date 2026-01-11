為何李在明率4大財閥高調訪中？唐湘龍揭與「這國」有關：把家底都搬過去了

南韓總統李在明5日赴中進行為期四天的國是訪問，而北韓領導人金正恩也於去年9月出席中共「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵，半年內南北韓元首先後赴中，對此，資深媒體人唐湘龍於節目《正經龍鳳配》表示，東北亞政治將現變局。

唐湘龍表示，中韓關係並不平順，因為當前韓半島38度線的對峙局面，是當年中共「抗美援朝」所致，從南韓的角度來看，當年如果不是解放軍毅然決然地抗美援朝，付出代價防衛北韓，今天的南北韓情勢就會不同。也因為這種情結，南韓為最後一個與北京建交的亞洲主要國家；也是最後一個與中華民國斷交的亞洲國家。

唐湘龍指出，儘管日韓都有美軍駐軍，但中國依舊在區域發揮影響力。在80年代美國國務院的全球地緣政治評估中，認為中國在地緣政治操縱最成功的地區即是東北亞，因為一方面日本為前侵略國，對中國有愧疚感，因此在1972年兩國便建交；而南北韓當時相對於蘇聯，對中國也是更有親近感，但如今，東北亞情勢將發生非常大的變化。

唐湘龍續指，去年9月3日金正恩出席九三閱兵並站上了天安門城樓，但在那之前有6年多的時間，中國同時跟南北韓分別因薩德、核武議題關係不佳，因此，南北韓領導人均有6年多沒有進到北京。但就在去年金正恩站上天安門城樓，代表中國默認了北韓擁有核武，不再堅持韓半島非核化。

唐湘龍表示，今年則是第21年中國成為南韓第一大貿易伙伴，不論兩國關係為何，南韓經濟都高度與中國整合，中國也不再將薩德反飛彈系統視為威脅。李在明此次國是訪問，顯示中國同時結束了與南北韓的冰凍期，劇烈調整東北亞戰略。

唐湘龍認為，李在明訪中等同打開了南韓的後門，前門仍然向著美國，因為這關乎其軍事、歷史及安全，但李在明打開了「逃生用」的後門，此次超過200名韓企人士代表團隨行訪中，甚至包含了4大財閥，三星電子會長李在鎔、SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣以及 LG 集團會長具光謨，等於李在明把南韓的家底都搬到中國，

唐湘龍指出，日韓在中國的龐大市場競爭非常激烈，在中日交惡之際，南韓便積極進場，因此並非中國單方面聯韓制日，而是南韓在日本不受中國市場歡迎時，看見了機會。唐湘龍續指，如同對新春的重視般，中國非常注重「今年第一次」，而中國將今年第一次國是訪問交給南韓，以及去年金正恩站上天安門，代表中國對東北亞將有全然不同的思考。



