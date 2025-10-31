為何林佳龍「這階段」挺林岱樺？ 黃暐瀚分析：一點都不驚訝

正國會領導人、外交部長林佳龍29日在臉書公開表態，支持同派系綠委林岱樺參選高雄市長，引發熱議。媒體人黃暐瀚昨（30日）對此，在臉書發文指出「一點都不驚訝」，這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。

民進黨預計明年1月12日至17日進行高雄市長初選民調，各選將都把握最後衝刺的時間，盼能贏得提名出線。有關林佳龍挺林岱樺一事，黃暐瀚昨晚在臉書發文提到，「不驚訝，一點都不驚訝」，林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，同志想拚無罪，要先力挺同志、相信同志。他並指出，未來如果林岱樺不是民調不是第一、廉政會不予提名（被判有罪），那麼將無法代表民進黨參選高雄市長，到那個時候，民進黨最擔心的就是沒提名的人不服氣，搞分裂，甚至脫黨參選。

黃暐瀚續指，到了那個時候，只有一路送暖，不離不棄的「帶頭大哥」，才有辦法講得上話，才夠份量說得動人。因此他認為，這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。

而針對此事，其他有意角逐高雄市長的綠營競爭者也已一一回應；邱議瑩說，從政者要永遠把國家利益擺在第一位，接下來是政黨，最後才是派系跟個人，而許智傑、賴瑞隆則表示尊重。

