為何某些「低收戶」比我有錢？王世堅接獲投訴：有人詐領補助開跑車、住豪宅
[FTNN新聞網]
記者許詠晴／台北報導
民進黨立委王世堅日前質詢衛福部，關切「假低收入戶濫用政府資源」議題。他指出，有些詐領低收補助者比大多數民眾有錢，並循「弱勢招生」管道擠進頂尖學府，不僅擴大貧富差距，更進一步排擠少數弱勢。對此，他要求衛福部正視此題，不要讓政府的美意被濫用。
立法院財政委員會13日邀請財政部莊部長翠雲、行政院主計總處陳主計長淑姿、中央銀行副總裁、國家發展委員會葉主任委員俊顯、經濟部次長、勞動部次長、衛生福利部次長就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，並備質詢。王世堅質詢時向衛福部指出「假低收」問題，直言這是一個存在台灣社會已久、大家都知道的秘密。
王世堅透過臉書指出，台灣有高達 250 萬「窮人黑數」沒有被社會安全網接住；但今天他要提的，是反過來的「低收黑數」，那些濫用資源的「假低收入戶」。
王世堅說，政府社福資源有限，這些「假低收」的存在，不僅排擠了真正需要幫助的弱勢家庭，更連帶侵蝕了寶貴的教育、醫療資源。這無疑是在變相擴大貧富差距，衛福部一定要重視這個問題。
「為何有些低收戶總比我還有錢？」王世堅提出，他接到許多基層民眾反映，有人住豪宅、開跑車、頻繁出國旅遊、身著名牌包、手拿最新款iphone，卻可以申請低收補助。而社會上因詐領低收補助被起訴的案例也不在少數，衛福部豈能繼續視而不見？
針對假低收問題堵死弱勢孩子「翻轉階級」的管道，王世堅提及，更有民眾向他反映，有人利用低收資格，循「弱勢招生」管道擠進頂尖學府。政府保障弱勢教育權的美意，絕不應被濫用，更不該成為有心人士「走捷徑」的特權管道。
為此，王世堅要求衛福部，第一，全面檢討審查制度；第二，強化第一線訪視機制；第三，完善並落實檢舉管道。他強調，政府的資源，必須精準投放到真正需要的人手中，絕不容許社福美意被濫用，更不能坐視公平正義的天秤，在「假低收」的侵蝕下持續傾斜。
