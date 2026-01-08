為何檢察官陳舒怡被國台辦列「台獨打手幫兇」？他點出2件事 與馬文君有關

中國國台辦發言人陳斌華。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 中國國台辦發言人陳斌華昨宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，此外，還點名了台灣高等檢察署檢察官兼國安執行秘書陳舒怡為「台獨打手幫兇」，引發議論。立法院民進黨團總召柯建銘助理周立軒細屬兩件事，指出原因很可能與國造潛艦「海鯤號」洩密案負責偵辦馬文君有關。

周立軒透過臉書帳號周軒表示，遭到中國國台辦列為「台獨打手幫兇」的高檢署檢察官陳舒怡，其實看到她的名字，一開始大家還有點意外，不過中國做事情，從來不是沒有理由的，看兩件事情就知道，中國點名陳檢，是有很深的意涵的。

周軒回溯，2023年，國造潛艦洩密案鬧得沸沸揚揚，時任參謀總長的潛艦國造專案小組召集人黃曙光卻透露，「有立委一直在搞」，顧問郭璽更直接爆料國民黨立委馬文君，涉嫌將國造潛艦「海鯤號」資料外洩，涉及洩漏國防機密的外患罪嫌，高檢署立即簽分他字案偵辦。負責的檢察官，就是陳舒怡。

他指出，2025年11月，資通電軍指揮部舉辦「114年下半年反情報講座」，由指揮官毛建秋中將主持，邀請高檢署檢察官以「近年中共滲透態樣手法及檢調共偵國安案件」為主題演講。主講人，還是陳舒怡。而她在演講中強調，中共近年除在臺海周邊海空域活動頻繁，破壞區域穩定外，更意圖藉網際網路等各式滲透管道，接觸我國現役官兵發展組織實施蒐情，成為國家安全不可忽視的警訊。

周軒強調，以上兩件事情，證明了高檢署陳檢，是台灣司法體系中，針對國安相關案件以及中共滲透台灣行動，不可或缺的重要人物。所以，國台辦不是亂點名的，他們知道陳檢的厲害。

周軒認為，國台辦公然點名台灣的檢察官扣上台獨的帽子，中國看起來就是要更進一步的鬥臭台灣的司法。就跟某些政治人物做的事情一模一樣。

