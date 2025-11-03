為何正國會要挺林岱樺「叫板賴清德」？凌濤：殺高意在桃

民進黨立委林岱樺表態角逐2026年高雄市長選戰，獲正國會多名大咖力挺，引發討論。國民黨桃園市議員凌濤認為，外交部長林佳龍大張旗鼓支持林岱樺，等於是向總統賴清德主席叫板，「殺高意在桃」，若高雄最後沒給林岱樺，那在桃園賴也不應堅持他屬意的總統府副秘書長何志偉。

凌濤。（圖／中天新聞）

凌濤今天（3日）表示，林岱樺3萬人造勢直指高雄要脫離民進黨派系的枷鎖，綠委王義川活動前緊急抽腿扯他是公共財，保護自己；林佳龍身為正國會掌門人，執意發文力挺正國會體系，遭黨內派系無情砲轟，顯示正國會在2026戰局不得不的出牌。

林岱樺。（圖／中天新聞）

凌濤指出，林右昌在新北與蘇巧慧爭鬥敗陣，於台北市又必須面對吳怡農、鄭麗君、王世堅等強棒，力有未逮，台中已定何欣純、台南還在爭鬥結果難料，高雄及桃園成為正國會現正可以派系力量積極爭取提名的城市。大張旗鼓支持林岱樺，等於向賴清德主席叫板，林佳龍不會不知其風險，然而此時不向賴總統表達不滿，怎麼會有桃園提名的空間呢？「殺高意在桃」，簡而言之，若高雄最後沒給林岱樺，那桃園賴主席也不應該堅持他屬意的總統府副秘書長何志偉，否則黨內提名缺乏派系平衡。

凌濤說，民進黨在鄭文燦系統於桃園崩解之後群龍無首，可能由正國會領軍出戰，林右昌、王義川，甚至林佳龍親自出馬都有可能，但恐怕為了多席次催出基本教義派盤勢，民進黨在地民代會偏好王義川激出選民熱情，假若舉辦初選民調，也是由曝光度高的王義川出線，祝福他們自己的提名。

林岱樺日前在岡山舉辦造勢。（圖／翻攝林岱樺臉書）

凌濤指出，桃園市長張善政將爭取連任，憑藉著穩健的施政成績，及敏銳的政治角度，獲得桃園市民熱烈的支持。明年九合一選舉，多席次民代與張善政市長的聯合競選，是可預見的選戰方向。桃園明年會很熱鬧，還沒進入選舉，我們會珍惜現在的服務機會，堅持監督的力道、全面的選服，讓桃園市民擁有最好的問政品質代表。

