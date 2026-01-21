為何此刻出手委內瑞拉？ Y’s Day週三青年日解讀美行動的多重動機
[Newtalk新聞] 今（21）日晚上台灣公共策益、台灣智庫、台灣教授協會、台灣青年世代交流協會、台灣青年基金會、中央廣播電台、新頭殼、台灣公民人權聯盟、台灣勵志協會以及US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站等單位等團體，共同於思享森林咖啡廳舉辦Y’s Day「週三青年日」第135場（「鏈結世界」系列第30場，主題：「為何此刻出手委內瑞拉？解讀美國行動的多重動機」。
主持人、淡江學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威表示，川普政權與過去的門羅主義有些不同，川普希望各國別來管美洲事務，但對自己關心的部分地區局勢、特別是在與美國利益直接相關的議題上，仍積極發揮影響力。
台灣智庫研究員陳璽安指出，今年1月3日，美國以「反毒品恐怖主義」之名，在委內瑞拉發動代號為「絕對決心行動」的軍事行動，逮捕該國總統馬杜羅及其夫人，震驚國際社會。其脈絡是委內瑞拉國內長期失序，美國指控委內瑞拉政府高層涉及毒品走私、洗錢與跨國犯罪，並將這些行為與「國家層級的犯罪網絡」連結在一起，以及地緣政治上，委內瑞拉成為中國與俄羅斯在拉丁美洲的重要立足點之一。
陳璽安表示，「美國逮捕委內瑞拉總統」並不只是單一事件，它牽動了能源安全、拉丁美洲的政治穩定、大國競爭與國際秩序的變化，也反映出美國在全球戰略上正在做出的調整，影響範圍包括全球經濟和民主價值的推進方式，台灣身處地緣政治的關鍵位置，也可從此事件中重新思考「介入」、「主權」與「安全」之間的界線。
東海大學政治學系教授邱師儀直言，唐羅主義（Donroe Doctrine）正當道，這是過去「門羅主義」將中南美洲視為美國後院、美國對外不干預「外國（歐洲）事務」的延續；因此川普的所作所為並不難預測，難以預料的是他的手段和影響。川普相當直接，說明美國就是要石油，提升委內瑞拉的石油品質。就川普2.0的局勢而言，「圍中」已非主要目的，格陵蘭事件已造成歐洲民主盟友的不安，預料未來將造成更大動盪。邱師儀從去年在美國大學任教的經驗發現，「人性其實孺慕威權」，大學生厭煩人權民主自由，崇拜由上而下有效率的統治，發生民主倒退的現象，此現象值得持續關注。
政治大學政治系教授兼系主任蘇彥斌分析，「絕對決心行動」不是美國扮演世界警察，而是美國警察出任務；委內瑞拉總統馬杜羅曾在美國法院被起訴，因此指揮相關單位予以逮捕。此舉違反國際法，川普擺明根本不在意。這次行動有兩個理由：反毒和反非法移民，但其實這兩項議題與哥倫比亞和墨西哥等國較相關，主因並非委內瑞拉。蘇彥斌說，真正癥結點還是石油，委內瑞拉的石油有助於美國煉油產業發展。此外，這項行動也牽涉到國際局勢，讓美國在西半球重新掌握軍事物資和關鍵設施的主導權。蘇彥斌觀察，委內瑞拉雖然發生巨變，但國內相當平靜，挺美群眾低調，因為威權獨裁政府仍掌握民兵系統，反政府分子仍可能被逮捕，民主發展的前景並不樂觀。
與談結束後，主持人和青年們也針對「美國對委內瑞拉與烏克蘭、伊朗的不同處理方式 」、「台灣會被美國忽視嗎 」、「 如何從台灣人的角度來理解絕對信心行動」等提出問題，與談者也深入地一一分析與回答。
Y’s Day「週三青年日」系列活動會持續舉辦，2月4日週三青年日主題是「是對話還是統戰？從國共論壇與鄭習會看兩岸交流中的授權、責任與正當性」。
