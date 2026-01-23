為何每天刷牙還是蛀牙？醫揭關鍵原因：少做「這一步」，牙刷再勤也難敵蛀牙侵襲





不少家長以為只要孩子每天刷牙、少吃糖，就能遠離蛀牙，實際臨床卻並非如此。一名6歲女童因進食時頻頻哭鬧就醫，檢查後竟發現前牙與臼齒共8顆蛀牙，其中2顆已侵犯牙神經，必須立即治療。醫師進一步評估發現，孩子雖有刷牙習慣，卻因清潔方式不當且從未塗氟，長期暴露在高蛀牙風險中。專家提醒，單靠刷牙並不足以防蛀，正確使用氟化物，才能有效守住口腔健康。

天天刷牙，為何仍蛀牙？醫揭關鍵原因

這名女童的家長起初以為孩子只是挑食或抗拒進食，直到牙科檢查才發現口腔狀況已相當嚴重。臺北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師李俊翰指出，臨床上常遇到類似情況，許多家長強調孩子「每天都有刷牙」，卻忽略刷牙技巧是否正確、是否能有效清除牙菌斑。

廣告 廣告

李俊翰說明，兒童手部精細動作尚未成熟，若未在家長協助或指導下刷牙，往往僅刷到牙齒表面，臼齒溝隙與牙齦邊緣最容易殘留食物與細菌。時間一久，牙菌斑中的細菌便會分解醣類產生酸性物質，持續侵蝕琺瑯質，最終形成蛀牙。

此外，這名女童從未塗氟，讓牙齒長期暴露在高蛀牙風險之中。李俊翰強調，刷牙的目的是清除細菌，而氟化物的角色，則是在細菌與酸性攻擊下，協助牙齒提升防禦能力，兩者缺一不可。

氟化物是牙齒的防護罩 少了它，再勤刷也難敵蛀牙

為何「有刷牙」仍不足以防蛀？關鍵在於是否正確使用氟化物。氟化物能強化牙齒琺瑯質、提升抗酸能力，是全球公認最有效、最經濟的防蛀方法之一。若少了這一步，刷得再勤也可能抵不過蛀牙的侵襲。李俊翰指出，氟化物就像牙齒的防護罩，能讓琺瑯質更堅固、減少蛀牙生成。世界衛生組織早已證實，正確使用氟化物是預防蛀牙最有效的公共衛生措施之一。

李俊翰進一步說明，氟化物的使用方式相當多元，包含日常使用的含氟牙膏、氟漱口水，以及由牙醫師操作的氟凝膠與氟塗劑。對於學童而言，透過定期氟漱口或塗氟，可在成長階段為牙齒建立穩定防線；成人若屬於蛀牙高風險族群，如配戴矯正器、口乾或曾反覆蛀牙者，也能透過診所塗氟加強保護。

別再誤信「氟有毒」 正確使用反而能降低蛀牙風險

儘管氟化物在牙科防蛀中扮演重要角色，仍有部分家長因擔心安全性而刻意避免。對此，李俊翰澄清，李俊翰澄清，日常生活中使用的含氟牙膏與漱口水濃度都在安全範圍內，只要不吞食、不過量，就不會對健康造成影響。反而若完全不用氟，蛀牙風險反而更高。

目前教育部與地方衛生單位持續推動國小學童氟漱口計畫，透過學校定期實施與口腔衛教，協助孩子從小建立正確的防蛀觀念。李俊翰也提醒，家庭仍是口腔保健的第一道防線，家長應陪同孩子使用含氟牙膏早晚刷牙、定期檢查牙齒，並善用學校與醫療資源，才能有效降低蛀牙發生的機率。

資料提供：臺北市立聯合醫院

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



更多良醫文章

少吃麵包，就是預防骨鬆第一步！害你發炎又流失肌肉，骨科醫師眼裡的3大NG飲食

內臟脂肪不見了，半年瘦16公斤！61歲婦產科醫師罹患糖尿病，靠「低醣飲食」重拾健康

