為何泰柬邊境衝突越久 對保守派阿努廷越有利？
洪銘謙／博士、台灣「泰國學」學者、成大台文系兼任助理教授、台泰交流協會創會秘書長暨理事
11月底泰南水災讓阿努廷政府的聲勢直接狂跌，而原本已經快要消失在泰國政治舞台的最老牌政黨民主黨卻因此復活了，在12月初的地方民調當中顯示，最受南部人支持的總理人選為民主黨的艾比希。隨後，12月3日，民主黨透過社群媒體發布阿努廷與國際詐騙犯Ben Smith 的合照，並要求阿努廷政府要公開澄清，藉此讓人民看見政府打詐的決心。
就在泰南水災與詐騙風波的雙重襲擊之下，阿努廷於12月4日選擇前往泰柬邊境的武里南府為士兵鼓勵，當時的舉動被外界解讀是在討拍與轉移焦點。但現在看來，或許阿努廷當時就已經在佈局，如果這場衝突都在阿努廷逆轉聲勢計劃當中的話。
因為才不到幾天的時間，泰國第二軍區粉專就發布警訊，通報邊境居民開始撤離，因為軍方於12月7日晚間到8日凌晨，偵測到柬埔寨的重型武器正在靠近泰國邊境，且柬埔寨居民已經開始撤離邊境。
藉由邊境衝突挽回政治聲勢
最初，多數泰國民眾都認為這是阿努廷政府的策略，希望透過邊境的衝突來提高支持度，不認為這場衝突會持續很久或升級。直到12月8日中午早上泰國空軍派出F16空炸柬埔寨軍方陣地，以及當天下午泰國教育部宣布關閉邊境641所學校時，大家才意識到這次的衝突將比第一次更大。
12日9日阿努廷對外強調，他支持軍方繼續攻擊，要打到柬埔寨軍隊喪失戰鬥能力，這次不會像第一次衝突的為泰黨政府那樣打到一半就下令軍方停止行動，阿努廷政府會支持軍方打到底，而人民黨等在野陣營也發表聲明表示，希望泰柬邊境衝突能在這次解決。
但是，從12月8日泰國軍方的各種軍事行動來看，都顯示他們並沒有想要實際解決問題。因為如果真的要解決邊境問題，真正快速解決的方法應該是直接針對柬埔寨的實際領導者洪森家族，透過斬首行動就能解決問題了，這點泰國實際上也能做到。但軍方並沒有這樣做，他們的主要目的是透過各種勝利影片來炒作「愛國主義」，讓民眾更加依賴軍方更加信任保守派才能保護國家。
民眾對人民黨產生信心動搖
12月11日泰國眾議院準備針對修訂新憲法進行二讀表決時，泰自豪黨眾議員突然發起突襲，準備將法案當中加入「需要參議員三分之一通過」的條例，此舉造成人民黨對泰自豪黨產生不信任，並決定發起不信任案，而時任總理阿努廷則立即呈報泰皇要解散國會，並於12日凌晨經由皇室御令公告解散國會，預計於2026年2月1日或8日舉行國會選舉。
此事件導致泰國部分與論認為，人民黨過於天真，辜負人民的寄託，被阿努廷給利用了，並且間接導致民眾對於人民黨的信心動搖。可以說，在人民黨選擇與泰自豪黨合作時，當時就有一批民眾感到失望，而這次人民黨被利用的狀況，更讓部分民眾對人民黨的能力產生質疑。這也導致人民黨的總理候選人支持度在第三季的時候下滑的很明顯，而當時阿努廷的支持度就已經開始往上成長了。
同時，此事件也讓人民黨等在野陣營發現到，原來阿努廷已經默默地收割了所有保守陣營的勢力，因為11日表決時，贊成泰自豪黨版本的票數與贊成人民黨版本的得票差距不超過25票，這顯示邊境衝突發生的同時，阿努廷已經成功拉攏了泰國各地政治勢力，讓他們支持泰自豪黨的法案，11日的表決更像是一場聲勢對決。因此，雖然最終該案並未通過，還導致國會被解散，但阿努廷與泰自豪黨無疑是最大贏家。
阿努廷成為捍衛主權的英雄
12日美國總統川普致電阿努廷協調停火，並於台灣時間13日凌晨在其社群媒體宣稱泰國與柬埔寨都同意在13日晚間停火。對此，阿努廷於13日下午記者會反駁川普的說法，強調泰國不會停火，也沒說過要停火，且泰國捍衛自身主權，不會聽從他人指示。
除了川普以外，東協主席國馬來西亞首相安華也有致電給阿努廷，並且隨後發文提到泰柬雙邊會在13日晚間停火，但同樣也被阿努廷打臉。這些行為都是阿努廷為了形塑他是捍衛主權英雄，他強硬的態度是為了與第一輪衝突時的為泰黨總理佩通坦形成對比。
阿努廷強調，如果柬埔寨真的想要停火，應該跟泰國進行雙邊協議，而不是透過他國來協助談判，因為這是泰國與柬埔寨兩國之間的事情。這樣的論述實際上也是泰國軍方長期以來的堅持，因為泰柬邊境的爭議早就存在多年，而多年來也都是透過雙邊會談來處理問題。因此阿努廷的行為就是在為軍方立場背書，讓自己與軍方站在同一陣線，藉此獲得更多挺軍方的保守派陣營支持。
泰自豪黨可能再度成為執政黨？
泰柬邊境衝突第二輪從12月8日至12月15日已超過一週，若依照泰國國家發展學院NIDA所做的2025年第四期最受人民歡迎的總理候選人之民調顯示結果來看，尚未決定要選誰的比例已經持續上升到四成了。而人民黨因為修訂新憲法失敗以及誤信泰自豪黨的行為，也使得他們的支持度跌到整年度的最低點，只剩下17.2%。
在泰南水災之後復活的民主黨，則是因為找了前總理艾比希回鍋擔任黨魁，因此支持度來到整年度的最高，已經有10.76%。而為泰黨因為執政失利、佩通坦錄音門事件以及他信入獄等打擊，目前支持率也只剩下6.28，明年選舉能否維持100席都還不一定，因此可以說是與執政幾乎無望了，除非人民黨願意與為泰黨合作，但前提還是人民黨與為泰黨合計席次接近250席。
與之相比，泰自豪黨雖然因為泰南水災與詐騙問題，支持度從原本的20.44%掉到12.32%，但只要這場衝突能在持續久一點，就有機會透過炒作愛國主義，獲得部分中間選民（四成）的支持，只要支持度來到30%以上，加上民主黨的保持10%以上不跌，那就有機會在2026年國會選舉過後，繼續以藍營最大黨姿態，組成以泰自豪黨為首的聯合政府。
更多鏡報報導
泰柬邊境再爆衝突！小學生「揹書包逃難」畫面曝 村民躲洞穴吃早餐超辛酸
東協安全破口──泰國在泰柬衝突與緬北戰爭的雙重邊境壓力
泰柬激烈砲火下的人性！士兵不忘自拍 他作戰嚇到緊咬護身符
