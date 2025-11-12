為何淹水？蘇澳溪分洪道工程「卡關15年」挨批

蘇澳鎮這場暴雨造成蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水。（圖／東森新聞）





蘇澳鎮這場暴雨造成蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水，15年前梅姬颱風噩夢重現。事實上梅姬颱後，地方就爭取辦理蘇澳溪分洪工程，從蘇澳溪主流蓋一條分洪道，8成的水從內埤海岸南側出海，減少淹水災害。可後來因工程變更物價調整，今年初才送行政院審查，還等待核定中，午後行政院長卓榮泰到蘇澳視察，當場宣布追加21億餘元。

全長約2.33公里，最大分洪量690CMS（立方公尺/秒），可以把蘇澳溪80%的水分洪到海裡，20%流進蘇澳溪再出海，減少淹水災害。後來因工程變更物價調整，工程經費增加到75億元，縣府今年初才送行政院審查。

宜蘭縣議員（民）謝正信：「是天災也是人禍，行政院在最快的時間內，應該要來核定我們蘇澳分洪道的計畫。」

地方呼籲行政院加速核定盡快施工，眼見事態嚴重，卓榮泰視察後，拍板追加21億預算，現階段早無法應付。

記者vs.阿里史抽水站工作人員：「一直來一直抽一直抽，（都沒有停啊），抽不完。」

蘇澳只有一座阿里史溪抽水站，不過抽水能力25cms（立方公尺/秒）就算運作一整天也來不及抽，礙於用地限制也無法擴建，短期工程卡關。

去年鎮公所也向中央提案，新建新馬抽水站，地點在新馬地區，總工程經費1.2億，不過也還在紙上談兵，等於中期工程也沒個準。

宜蘭縣議員（國）黃琤婷：「只要政策沒有體現在我們的預算上面，我覺得這就叫畫大餅，每一次的延宕都是在浪費大家的時間，也賠上我們鄉親的安全。」

工程長期延宕，從中央到地方，都以為沒再淹水就沒事，得過且過心態，讓蘇澳鎮15年淹兩次，災民身家財產全泡湯，情何以堪。

