為何爆民調輸王世堅？他：吳怡農走一條險路

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，昨（26）日公布2026台北市長最新民調，結果顯示，在所有「非藍白支持者」之中，他的支持度僅位居第二，奪得榜首的是民進黨立委王世堅。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，吳怡農正選擇一條險路，企圖突破傳統藍綠板塊、搶攻中間選票，讓綠營開出過去未曾出現的台北市長選戰布局。

吳怡農日前公布民進黨5位台北市長潛在參選人互比民調顯示，在非藍白支持者中，王世堅以24.2%支持度穩居第一；吳怡農則以15.3%名列第二，與王世堅差距約8.9個百分點。而在綠營支持者中，王世堅以22.7％支持度，同樣位居首位，其次為吳怡農20.3％、沈伯洋16.9%、鄭麗君9.9%與林右昌5.1％。

黃暐瀚昨日在政論節目《57爆新聞》中指出，吳怡農會自行召開記者會公布這份數據，關鍵就在於「王世堅不會選」。若王是最強，但不投入選戰，那麼排第二的吳怡農，便希望透過民調「把球踢回選對會」。黃暐瀚強調，吳怡農公布民調並非隨意出手，而是要向外界證明，儘管不少人批評他佛系、戰力不足，但他仇恨值最低；若要拓展中間選民，吳是具備獨特優勢的，民進黨也因此可能在台北市有全新突破。

然而，黃暐瀚也坦言，吳怡農現在真正的挑戰，並非選對會、邱義仁或徐國勇，而是來自自家陣營。包括綠營支持者與親綠粉專，接連質疑他2次立委都沒選上，沒有地方耕耘、也沒有培養交情。此外，若想選台北市長，不僅要有民調，還需獲得北市議員力挺，但當吳怡農宣布參選意願時，議員簡舒培率先跳出來質疑，還稱過去根本沒看到吳。

黃暐瀚認為，一旦吳怡農面對綠營議員不願支持、親綠社群反彈甚至痛罵，他是否還能獲得選對會提名，便成疑問。黃指出，吳怡農確實在走一條險路，他相信台北市選民反感藍綠仇恨值，而他也自認「零仇恨值」，因此試圖用自己的方式突圍，只是最終是否能獲提名，仍取決於民進黨選對會的判斷。

該份民調由山水民意研究股份有限公司執行，調查範圍為台北市，對象為20歲以上設籍當地的成年人，訪問日期為11月20日至23日。有效樣本為1075份，分別為家戶535份、手機540份，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

