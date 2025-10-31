為何狗狗在家總是亂咬東西？這「五個原因」背後隱藏著表達需求

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

相信許多飼主都曾有過這樣的困擾，家中剛買的新鞋被啃壞、沙發被咬出洞、甚至連遙控器都慘遭毒手，雖然狗狗亂咬東西的壞習慣看似惡作劇，但其實背後隱藏著牠們想表達的情緒與需求，飼主們必須了解原因，才能真正地幫助狗狗改善這些行為。

1.長牙期的不適感

幼犬在3到6個月大時會經歷「換牙期」，牙齒與牙齦會感到癢癢且脹脹的，為了緩解不適，牠們會用咬東西來「按摩」牙齦，這是天生的生理反應，建議飼主可以準備咬膠玩具或冷凍潔牙骨，以幫助牠舒緩咬癢，同時保護家中物品。

2.精力過剩

狗狗每日需要適當的運動與刺激，若長時間待在室內沒有活動，就很容易出現破壞行為，尤其是邊境牧羊犬、哈士奇等高能量犬種，若沒有機會釋放體力，牠們就會自行在家中找樂子，因此每天固定帶牠們出門散步、跑跳或訓練，能有效降低這類狀況。

(示意圖/Unsplash)

3.分離焦慮症

有些狗狗與主人的感情太深，一旦被單獨留在家中，便會因焦慮而出現亂咬、亂挖，甚至啃門框等行為，這種情況被稱為「分離焦慮症」，飼主可透過逐步拉長獨處時間，或放置主人的衣物以及使用安撫玩具來改善，讓狗狗知道「獨處不代表被遺棄」。

4.好奇心與探索本能

對狗狗而言，嘴巴就像人類的「手」一樣，牠們會用咬的方式去探索世界，不論是聞到新味道的包裹，還是剛買回家的家具，狗狗都可能想用牙齒試試看，這些都屬於自然行為，但飼主可以透過「轉移注意力訓練」，讓狗狗學會哪些東西可以咬、哪些不行。

5.情緒壓力

狗狗也會有情緒！若牠們長期缺乏關愛、被責罵或環境壓力太大，可能就會用咬東西來釋放不安與壓力，這種「行為性宣洩」需要飼主的陪伴與安撫，並給予穩定的互動、固定作息與安全環境，才是最根本的解方。