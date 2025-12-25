為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制

娛樂中心／綜合報導

王ADEN開唱遇到學生上台熱舞，竟蹲地擺臭臉。（圖／翻攝自王ADEN臉書）

歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。

隨著討論擴大，一名自稱孩子就讀該校的家長近日在網路發文，出面還原當天狀況。該名家長表示，孩子事後回家便提及此事，並強調女學生上台並非自作主張，而是「老師指示」所致，認為事件本質是「兩個成年人之間的處理問題」，而非單純責怪學生。

王ADEN事後拍片補跳，仍惹來大批網友不滿。（圖／翻攝自王ADEN臉書）

該名家長直言，藝人受邀到校園演出是工作性質，「不是來承接情緒的」，即便在工作中遇到不順，也不應以情緒化方式回應，更質疑王ADEN事後將影片上傳、加上文字說明的作法，容易讓外界解讀為將責任指向學生，進一步引發網路公審效應。

家長也指出，該名女學生事後已主動道歉，並透過多個社群平台表達歉意，反觀事件中涉及的其他成人角色，包括現場老師與藝人本人，卻未明確對外說明或道歉，「最後只剩孩子一個人承擔壓力」，這才是引發家長與外界反感、抵制的主因。

該名家長強調，整起事件原本只是「很小的一件事」，若相關成年人能及時出面說明、誠懇道歉，風波或許早已落幕，卻因處理方式失當，導致爭議持續擴大。

