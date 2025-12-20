為何現在隨機傷人事件頻傳 末法時代、走火火入魔的要注意這幾點

▲山海經牌卡創辦人達威力老師。

【記者 陳顗喆／台北 報導】近期發生北車、中山站發生隨機殺人事件，造成4死9傷，令全台震驚！不少民眾路過台北車站事發地，都特地留步哀悼逝者，有人雙手合十、寫紙條致意，也有人帶來花束、飲料到場，不少網友也紛紛網路留言「神經病真的越來越多。」對於現在的亂世現象，專家提醒，反社會人格不一定會以隨機殺人形式出現。國外研究指出，大約每25人中，就可能有1人具備反社會人格特質。這類人可能在學業或職場上表現正常，甚至事業有成，但在人際互動中，常呈現操控、冷漠、缺乏罪惡感的特性。太陽神塔羅達威力老師表示，身心靈出問題的人，也很容易被靈體跟魔入侵。

台灣除了早期鄭捷事件攻擊路人，泰國首都曼谷早期2023年10月也發生重大槍擊案，槍手在商場隨機殺人，造成2死7傷。警方赫然發現他只有14歲，初步調查有精神病史，他被抓更向警察說明「是有一個聲音叫我殺人。」台灣從之前的鄭捷隨機殺人事件，就可以觀察到，大多是原生家庭出問題的人，長期被冷落孤僻，甚至極端的思想產生反社會人格，也造成現在精神疾病的人越來越多，依照統計，全球約有 10 億人（每 8 人中就有 1 人）患有不同程度的精神障礙，其中以焦慮症和憂鬱症最為普遍。以台灣統計： 根據衛生福利部健保署 2025 年最新統計，台灣精神科就醫人數已突破 300 萬人，佔總人口約 13%，且呈現逐年上升趨勢。

▲「山海經牌卡」目前有69張牌，每張都是有特別的能量元素、數字、靈想傳達的訊息。

達威力老師指出，走火入魔的人越來越多，「末法時代，身心靈都要開始覺察起心動念。」以佛經來說，二千五百年前，釋迦牟尼佛在涅槃前三個月，對弟子和信徒們講述了在世尊涅槃後，未來正法將要滅盡的事實。佛陀說，未來正法將要滅盡之時，塵世淪爲汙濁衆生世界(五濁惡世)，那時的人不信奉佛法，連基本五戒都不能守持。 所以今年開始有很多的現象產生，有跡可循，像是有不少邪教被爆料，還有隨機攻擊路人的事件頻傳，都是身心靈出了問題。

達威力老師補充，【身心靈出現問題，很容易被靈體入侵】，建議民眾可以覺察自己跟身旁的人，一、首先是【身體】，總是不自覺的想要侵犯、傷害他人，侵犯的行為包含偷拍都算。二、還有是【心靈】，如果常常是心理在想如何報復、或是對於社會各種不公平，產生傷害自己跟別人的極端想法，這個也很容易被靈體干擾，尤其是長期沒找到出口的人，反噬的能量就會影響更大！三、然後是【靈性】，如果接觸的宗教組織，有過度控制人，或是造成心神不寧，入侵心靈甚至已經開始無意識的做惡夢、這也是崇拜魔鬼的情節，這些都會被侵入影響。

佛經《楞嚴經》的《清淨明誨章》中，也教大家認出妖魔鬼怪的長相，其實末法時期，魔王都出家，不少魔也換裝成佛，甚至鬼比人多！其實真正知曉天地陰陽能量的人，能扭轉乾坤，所謂「強者用鬼神，弱者鬼神用」，太陽神塔羅為解決靈體干擾的問題，更推出全台獨家的「山海經牌卡」，未上市已經有馬來西亞、中國、新加坡、香港的學生跟身心靈老師特別預訂。

達威力老師也補充，日本動漫鬼滅之刃之可以大賣，也是宇宙共時，反應這新時代的立場一樣，現在的人，有高靈守護的人就像（九柱）一樣，跟妖魔共處的人，就像（上弦和下弦）一樣，您要有怎樣的能量頻率磁場，在這末法時代，一清二楚，一目了然！靠山海經牌卡，可以更能知曉陰陽間的能量，相反妖魔也有執著或想溝通的，透過山海經牌卡，可以了解靈體的需求，藉此透過牌卡溝通輕鬆轉化，如欲訂購請洽太陽神塔羅ＩＧ（apollotarot999）私訊訂購。(圖／太陽神塔羅提供)