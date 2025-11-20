為何現在電腦都預設C槽？一票老人哭了：時代眼淚

一位網友好奇電腦為何預設C槽，引發熱議。（示意圖／王家瑜攝）

電腦是許多人上班、玩樂必備用品之一，其中硬碟的「C槽」更是大家耳熟能詳。一位網友近日好奇詢問，為何電腦系統槽代號一開始就預設為C槽，而非A槽或是B槽？貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，A槽對應的是5.25吋磁碟槽，B槽則是3.5吋磁碟槽，兩者目前都已停用成為時代眼淚，另外也有不少熟悉的人紛紛自己已經老去。

原PO在PTT發文表示，C是第三個英文字母，前面還有兩個字母A和B，但是現在電腦的系統槽都是預設為C槽，讓他忍不住好奇詢問，為什麼電腦系統槽預設C槽而不是A槽、B槽，「有沒有八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「因為A槽是5.25吋磁碟機，B槽是3.5吋磁碟機」、「A槽要給5.25吋軟碟，B槽給3.5吋軟碟，別佔位，A、B槽可是有自己的歷史地位，不可抹滅」、「A槽5.25吋磁片，B槽3.5吋磁片」、「給AB槽留個牌位記念錯了嗎」。

不少年紀稍長的人則感嘆，「時代眼淚」、「哭哭，我老了」、「年輕人沒見過軟碟機」、「你年紀一定很小」、「這個真的也太懷念，哈哈哈哈」、「電腦課還是計算機概論都在睡覺嗎？」、「年輕人：什麼是C槽？我只知道APP」。

根據本站報導，過去微軟DOS電腦是作業系統市場主流，預設A槽給軟碟機，隨著儲存空間需求量不斷加大，配置雙軟碟躍升市場主流，A槽和B槽因此都留給軟碟機；後來微軟統一3.5吋軟碟標準，雙軟盤機的分佈主要變為5.25吋、3.5吋，雖然科技不斷進步、硬碟成為電腦主要儲存裝置，當初的命名慣例還是延留下來，成為現在電腦看不到的時代眼淚。

