為何環泥、台泥撕破臉？這項政策漏洞毀60年夥伴情 專家曝現實考量：先賺價差

環球水泥（環泥）​日前宣布11月起停止向國內水泥業龍頭台灣水泥（台泥）採購原料，並於2026年全面國外進口，環泥與台泥60多年的伙伴情在此中斷，替水泥業投下震撼彈。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文分析，兩家分手的主要原因是這項制度漏洞，環泥此時選擇「棄台泥、改進口」，其實反映的就是業者希望成本越低越好的現實。

​為何環泥會「棄台泥、改進口」？股人阿勳表示，2026年台灣要正式開徵碳費，水泥就是第一批被盯上的高碳排產業。結果，環球水泥（環泥）沒有選擇支持國內低碳轉型，反而直接「棄台泥、改進口」。環泥過去水泥跟熟料主要向台泥採購，但從2025年11月開始，環泥停買台泥，改向日本、印尼、越南進口，規劃2026年起，每年約100萬噸都走海外來源。

股人阿勳提到，環泥的說法是「供應穩定、品質與成本」三個考量，特別是認為台泥供應不穩、價格偏高，導致下游客戶風險，只好改向日本、印尼、越南等國採購，每年約100萬噸。而台泥的說法則是：國內生產要負擔碳費等成本，如果進口水泥不反映相同碳成本，就是把「碳有價」變成「本土吃虧、外國受益」，打擊國內低碳投資誘因。

徵收碳費2大制度漏洞 台泥先行投入卻好像被懲罰

股人阿勳指出，碳費上路前的「制度漏洞」，漏洞一：碳費只課國內、進口暫時免碳→在台版CBAM未實收以前，業者有誘因改走進口，形成碳洩漏與不公平競爭。漏洞二：即便未來要課進口碳成本，如果進口國的碳足跡查驗鬆散、數據不可靠，就會變成「帳面低碳、實際高碳」，同樣壓縮國內嚴格盤查的廠商。

股人阿勳說，於是就出現：「有認真做ESG的，反而在價格上被修理」的荒謬場景。環泥此時選擇「棄台泥、改進口」，其實反映的就是業者希望成本越低越好的現實。現在碳成本還沒完全反映→先賺價格差。未來規則補上之前→誰先管成本誰先輸。簡單講現在是「碳費先上、CBAM還沒收」的過渡期，環泥選擇用進口去走制度縫隙；但制度補起來之後，這條路未必走得那麼輕鬆。

​股人阿勳認為，​其實這個政策的時間落差，最大的受害者反爾是最早投入ESG的企業，例如台泥。抗議一：只課本土、不課進口的制度漏洞。台泥點名，現在國內生產要負擔碳費、投資低碳技術，但進口水泥暫時享有「零碳成本」，等於懲罰願意減碳的本土業者。抗議二：政府沒同步要求進口品申報碳含量。台泥要求政府在國內開始收碳費的同時，就應強制相對應的進口原物料與產品申報碳含量，作為未來台版CBAM的資料基礎，避免「邊境碳破口」。整個遊戲規則就是對本土減碳者不利。

​股人阿勳說，抗議三：公共工程與採購未優先支持低碳建材。台泥董事長也批評，政府一邊談淨零，一邊公共工程仍未系統性導入低碳建材優先採購，等於口頭支持低碳、實務卻讓低碳產品在價格上被邊緣化。本質是在為未來5到10年的生存門票付訂金，只是這筆錢現在被反映在獲利和股價的壓力上。現階段的ESG玩家，看起來像是被懲罰，先砸CAPEX做ESG的公司，帳面獲利往往最難看，



