為何用「詐騙」封鎖小紅書一年？沈伯洋解釋：也只能因為詐騙

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，且對台灣官方發函已讀不回，內政部近日發布命令暫行封鎖1年，引起熱議。但作家謝知橋直言，搞不懂幹嘛一直講小紅書的「詐騙金額、案件數量」有多嚴重，這說法根本沒辦法說服非同溫層，因為案件再多金額再多，也沒有Meta跟Line多。民進黨立委沈伯洋則解釋，這次小紅書被限制，是因為詐騙。「也只能因為詐騙」。

沈伯洋說，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題。（圖／資料照）

謝知橋直言，搞不懂幹嘛一直講小紅書的「詐騙金額、案件數量」有多嚴重，這說法根本沒辦法說服非同溫層，因為案件再多金額再多，也沒有Meta跟Line多。就直接說小紅書無視台灣政府打詐要求、不配合台灣阻詐法律，然後拿TikTok出來對比就好。看到一堆圖卡還在「小紅書詐騙高達兩億」就覺得無奈。

沈伯洋今（7）天則說，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是它被限制的原因。理由很簡單：因為以上目前都「沒有法律工具」可以直接限制接取網站。

沈伯洋進一步說明，現行法律上，能夠因為「某種理由」而「限制連接網路平台/網站」，主要只有這幾個：兒少性剝削、詐騙、性相關被害影像外流等。這次小紅書被限制，是因為詐騙。「也只能因為詐騙」。

沈伯洋解釋，依照《打詐專法》，若要限制網路平台，有兩條路徑：27條（未設代表人）與42條（緊急處置）。政府這次用的是42條。反對方要爭執，會針對「緊急處置」的文義解釋或從年限挑戰比例原則。

因為這次是「停止解析」，國人可不可以用DNS繞開？可以。有人會問，那能繞開不就等於沒擋嗎？但以比例原則來看，畢竟這不是39條那種漸進式處罰；在「緊急處置」下又要符合比例原則，雖然DNS能繞過，但也已暫時提高了接觸詐騙的門檻與成本。

沈伯洋強調，其實他最有意見的，是許多人對於小紅書在國安上疑慮的不瞭解。雖然與本案無關，但那才是我們最終要面對的問題。

