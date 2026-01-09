為何石二鍋總是大排長龍？網揭兩大關鍵：乾淨又平價

一名網友發現，每家「石二鍋」分店幾乎都是人潮洶湧。（圖／翻攝自Google maps）





天冷就想吃火鍋！近日，一名網友發現，知名連鎖火鍋店「石二鍋」店門口的候位機常常排滿好幾組客人，還有不少客人在外等待，讓他忍不住想問：「石二鍋吸引人的點是什麼？」貼文曝光後，網友點出兩大優勢。

原PO在PTT以「石二鍋吸引人的點是什麼？」為題發文表示，他自己常在大賣場的美食街看到石二鍋，每家分店幾乎都是人潮洶湧。他坦言自己從未造訪過石二鍋，每當想吃火鍋時，看到大排長龍就會打退堂鼓。這讓他產生疑問，石二鍋到底有什麼魅力，能夠吸引這麼多人排隊等候。

石二鍋吸客兩大優勢

貼文曝光後，立刻引來大批網友回應，大家分析石二鍋吸引人的原因，整理出兩大主要優勢。第一是「乾淨衛生」，不少網友認為石二鍋用餐環境乾淨、食材新鮮，至少讓人吃得放心。有網友表示：「乾淨便宜好吃，火鍋是老人最能接受的大餐」、「起碼原料乾淨點，其他的原料來源…」第二是「價格合理且穩定」，網友指出石二鍋價格不高、餐點完整，調味區及飲料自助設施齊全，表示：「便宜治百病」、「比路邊用粉泡的小火鍋好一百倍」、「穩定啊」。

除了這兩大優勢，還有網友提到石二鍋作為大型連鎖品牌，餐點穩定性和食材來源可靠，表示：「集團品牌之一」、「外面小火鍋調味區蔥蒜都捨不得放＋黏，就品質固定，飲料＋調味區自助」。

不過，也有部分網友認為其他連鎖火鍋店的CP值更高，對比之下石二鍋未必是最佳選擇，像是有人表示：「不如吃錢都」、「同樣價位不如吃雞湯大叔或萬客什鍋」、「錢都比較優」、「只吃六扇門跟12mini」。

