為何空射雄三「不可替代」？雄三前總工程師曝關鍵差異：美國也給不了的不對稱戰力

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

IDF戰機18日掛載編號AX-006的空射型雄三測試彈，自台東空軍志航基地起飛，前往九鵬外海空域發射。桃園市經發局長，同時也曾是雄三總工程師張誠在臉書發文，表示感到無比興奮，他看到這是一場關於國家戰略與產業生存的賽局。此時，我們應看懂歷史，才能更掌握未來。

張誠。（圖／張誠臉書）

張誠昨晚在臉書貼文，表示最近雄鷙專案IDF經國號掛載空射型雄三飛彈進行測評的消息，讓身為前雄三總工程師的他感到無比興奮。經過桃園市政府經濟發展局長歷練的他，更看到這是一場關於國家戰略與產業生存的賽局。此時，我們應看懂歷史，才能更掌握未來。

廣告 廣告

張誠說，為何空射雄二「生不逢時」，空射雄三卻「不可替代」？同為國造空射反艦飛彈，兩者的命運卻截然不同。空射雄二的替代性：當年中科院研發出空射雄二，而總工程師是他軍校的同期同學，卻碰上載台（A-3雷鳴機）計畫取消，加上美國同意出售F-16與魚叉飛彈（AGM-84）。對當時的時空環境而言，有了成熟的美製魚叉，國造雄二就成了「可被替代」的選項，最終黯然退出舞台。

張誠稱，空射雄三的獨特性：雄三擁有美軍現役裝備也缺乏的「超音速」能力。魚叉是次音速，容易被攔截；雄三能以2.5馬赫突防。這種「美方給不了的不對稱戰力」，讓空射雄三具備了不可替代的戰術價值，這是它能走向量產、擔任戰備的關鍵。

另外，張誠說，「空射雄三的成功，正是促成美方不得不考慮出售AGM-158的關鍵籌碼。」邏輯很簡單，就是台灣證明了實力，空射雄三證明台灣已經具備將「重型飛彈」整合到戰機上，並進行長程投射的硬體能力。中科院流出的模型指出台灣在「匿蹤氣動力」與「吸波塗料」上已具備潛力，如果美方繼續拒售AGM-158，台灣為了發揮戰力，勢必會傾舉國之力發展「獨立於美軍體系之外」的長程指管與目獲系統。張誠說，這就是國防自主的硬道理，為了避免台灣「完全脫離掌控」，並將台灣納入美軍的協同作戰體系（GPS、Link-16），美方才會有意願釋出AGM-158。

張誠呼籲，切莫重演歷史遺憾。當年因為有了魚叉，空射雄二停止量產，導致相關供應鏈與技術累積出現斷層。這個歷史教訓，絕不能在空射雄三身上重演！即便未來我們順利買到了AGM-158，絕不能因此停止空射雄三的量產與升級。身為經發局長，他必須強調，國防引領產業、產業支持國防的正向循環：國防引領產業，堅持量產空射雄三，能將高規格的航太、精密加工訂單留在台灣，帶動國內供應鏈技術升級。產業支持國防： 台灣擁有世界頂尖的ICT與AI實力，特別是桃園完整的資通訊聚落，我們應利用這些優勢，強化飛彈的AI辨識能力，並建立屬於台灣自主的T-Dome（防禦蒼穹）指管系統。

張誠說，空射雄三不只是一枚飛彈，它是台灣產業實力的展現。讓我們用科技實力，守護國家的安全，也創造經濟的繁榮！



更多FTNN新聞網報導

憲法規定預算一定要31日前審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉要賴清德說清楚

美國再度對台軍售！宣布8項武器「總額逾3500億」 國防部證實：誠摯感謝

黃仁勳要來台了？輝達北士科農曆年前簽約倒數 蔣萬安：1月誠邀出席

