為何突爆館長黑料？大師兄揭公司與外界認知落差極大 有不爽「針對他就好」

即時中心／梁博超報導

網紅「館長」陳之漢近日透露自己遭勒索恐嚇，未料事後前元老級員工「大師兄」李慶元與特助級主管「小偉」火速開直播提出多項指控，包括職場性騷擾、收紅錢、財務糾紛等爭議。然而李慶元受到來自四面八方網友的攻擊，他昨（15）日晚間再度強調，外界對公司決策的認知與內部真實情況落差極大，因此決定公開錄音及資料，維護他本人、總監及小偉的名譽與清白。同時他也表示，有任何不爽針對他就好，「不要針對我家人，不管找不找得到人，我一定提告。」

館長近日遭前元老級員工「大師兄」李慶元毀滅性爆料，內容主要是職場性騷擾、收紅錢、財務糾紛以及個人私生活爭議。由於太過震撼，PTT鄉民還整理出懶人包。

昨日晚間李慶元再度於臉書發文表示，與陳之漢一開始的結合是因為打拳而在一起，後續有了共識開了健身房。「當初陳先生沒有資金，但有技術，所以資金由我跟總監來去調度，而開了第一家蘆洲館健身房。」後續在經營的這十幾年，公司發生任何事，都是陳之漢叫他下去執行操作。

李慶元指出，在這段經營過程，遇到了蘭小明、金鋼刀、林口事件、統促黨事件、林口被車衝撞等等事件，以上事情都是他親力親為從中協調處理，不讓事情擴大惡化，而去影響公司名聲及營運。「其實我在公司扮演的角色 不單單只是副總管理內部員工跟營銷，還要幫你處理外面一些疑難雜症。」

然而，由於長年來都在處理奇奇怪怪的問題，導致李慶元無心、也無力待在健身房，便提出離職、但陳之漢慰留。後續要開便當店，請他留下協助幫忙，「我不只要顧便當店，偶爾還要當陳先生的貼身隨扈。」

館長（右）遭前員工李慶元（左）爆料8大惡行。（圖／翻攝自李慶元臉書、館長YouTube）

李慶元也提到，其實便當店跟蛋捲店，都是陳之漢說要經營的，而不是像在網路上說是開給他的，「一開始我聽的一頭霧水，但是基於情份，每當朋友在說我老闆對我很好，我都只能笑笑的不知該怎麼回答。我只能說對，是老闆開給我的。」其實經由這幾年的感受，對陳之漢已經產生很多疑問，「到底陳先生是我原本當初認識的他嗎？」

李慶元表示，本來想說算了，都在一起打拼這麼多年，也希望陳之漢能一帆風順，自己就經營著雞蛋糕，平平淡淡的過生活。後續又跟陳之漢開了蛋捲店，因緣際會跟總監閒聊到以前的事情，類似買車、薪資的事，還有關於本來的福利，結果跟總監聊完以後，才發現跟陳之漢講的完全不一樣。

談到小偉，李慶元指出，先前陳之漢出國，剛好遇到小偉來找他。「跟我說了你們夫妻要小偉做的這些事情，當下我也傻眼，我只跟小偉說，等陳先生回國後我帶你跟陳先生碰面，當面把這個結解開。我基於我是公司最大主管，我來幫陳先生跟小偉從中協調，結果得來的是陳先生說我恐嚇？」

李慶元強調，從以前幫陳之漢處理了多少疑難雜症，「沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞」；結果換來的，是你要保有你網路上良好的人設，而抹滅我說我恐嚇你陳先生，真的是讓人心寒。

至於為何會錄音？李慶元直指，就是知道陳之漢有可能想用個人強大的輿論力量，來扭曲事件的本質。「一些資料跟證據，我會陸續整理上傳，已確保我跟總監及小偉清白跟名譽。」

今（16）日李慶元再度發文，直指任何人要挺館長，他都沒意見；若有任何不爽，針對他一個人就好。「不要針對我家人，不管找不找得到人，我一定提告。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

