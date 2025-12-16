為何緯創營收創高，股價卻軟腳？專家曝市場2訊號：多數人被嚇到出場

​緯創11月營收一舉超越廣達，正式坐上「電子代工二哥」的寶座，但是營收噴出後股價卻沒同步大漲，「利多不漲」的狀況引發不少投資人議論。對此，財經作家狄驤在臉書發文點出市場2訊號，他直言，緯創營收創高、AI供應鏈基本面好是事實，只是剛好這些利多出現的時間點不對，多數人被嚇出場。​

狄驤提到，近期比較明顯的利空是，甲骨文與博通的財報讓 AI泡沫論死灰復燃，但其實在這兩家大廠公布財報前，股市就有漲不動的跡象。所以說，利空確實會影響市場，但我認為利多出現的時機更加重要，我們常常看到利多不漲的原因並非利多有問題，而是當下的位置不對。

廣告 廣告

狄驤說，自己的經驗是，如果一檔股票已經在高檔，尤其是股價與均線乖離率較大的時候，一旦有利多好消息出現，反而容易吸引短線主力利用大家的興奮情緒，趁機出貨。這樣聽起來短線主力很壞，但主力本來就不是慈善機構，他們來市場的目的就是賺錢，而最容易賺錢，並安全下莊的時機，就是出現好消息，多數人甘願追高接走籌碼的那一刻。

主力部隊等 「 好消息 」 安全下莊 散戶恐慌跟著跑

狄驤指出，這陣子的緯創營收創高，以及 FED降息撒錢都是很好的例子，AI供應鏈基本面好是事實，FED降息後流動性也確實有改善，但短線上的問題就是，這些利多出現在主力想賣出的「位置」，從盤面上看往往就是所謂的乖離率過大。因此，與其單純盯著利多，他認為要多幾層思考方向，可以觀察幾個訊號，因為這些訊號，有時候比利多本身還誠實。

狄驤認為，即使有利多，但目前位置是否偏高，可能導致許多帳面上有獲利的投資人選擇逢高賣出?市場的情緒是急著追高買入，還是冷靜觀察? 前者較容易造成利多不漲，後者則有望讓漲勢延續，利多出現後是否有爆量出貨訊號? 該不該重新檢視短、中、長期的看法?

狄驤強調，值得注意的是，好企業與好的市場，長線發展不受短線主力倒貨，或是短線利空影響，但不得不說，只要是人都會有情緒，也容易受到市場氛圍影響，就算知道自己持有好企業與好的市場，多數人還是會在虧損擴大與獲利縮水的時候被嚇出場。獲利縮水算小事，但要盡量避免碰到虧損擴大的狀況，因為保留本金，才能持續活在市場上。

更多風傳媒報導

