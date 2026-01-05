為何股市衝3萬、房市探底？ 專家曝這波股房背離真相

房市示意圖。記者游智文／攝影

台股5日盤中大漲逾800點，指數一舉突破3萬大關。房市向有「股房連動」說法，但台股從4月低點至今，已狂飆逾萬點，為何近一年房市交易量卻逼近十年新低？

全向科技房產中心陳傑鳴指出，股市房市連動性高是普遍的認知，今年「股房背離」確實比較罕見，但並非政策單一因素造成，而是政策、資金結構與市場預期同時轉向的結果：

政策方面，政府近年持續強化打炒房與金融管制，是房市降溫的關鍵。從選擇性信用管制、限縮建商融資，到提高第二戶、第三戶購屋貸款門檻，已明顯壓抑投資型與多屋族進場意願，使房市交易量快速萎縮。

資金方面，在房市有長期資金綁定、限貸環境難貸款的不利條件下，股市因具備流動性高、進出彈性大、題材明確等優勢，再加上AI、半導體等產業帶動企業獲利成長，過去半年，市場資金明顯往股市移動。

尤其慘的是，由於房市短期缺乏明確上漲動能，今年更是出現「棄房入股」，把買房資金轉進股市情況。

第三，在市場預期方面，購屋族的預期心理已明顯轉變。過去「房價只漲不跌」的信仰鬆動，在高房價、政策打房與少子化背景下，自住族更趨保守，投資族則擔心流動性問題，進場意願低落，形成量縮但價格僵持的格局。

陳傑鳴表示， 股房背離並非首例。2015年前後，在房地合一稅上路前，也曾出現股市表現相對穩定、房市交易量急凍的情況。當時房市並未立即崩跌，而是透過時間換空間，由量縮、價格鬆動、產品調整逐步完成修正。

他表示，目前看來，房市走勢與當年相似，但比較分化，具備地段、機能與剛性需求支撐的產品，價格仍抗跌；反觀供給過剩、投資比例高的區域，修正壓力明顯放大。

陳傑鳴表示，依過去經驗，短期內房市「去槓桿、去投機」的調整期估計仍將延續，不會因股房大好而有明顯起色，股強房弱反映的是資金配置邏輯改變，而非單純景氣好壞。未來房市關鍵仍在於政策是否鬆動、以及實質自住需求能否回溫。

