為何花6千萬普發民防手冊 顧立雄：很多人想拿到紙本

全民國防手冊今（19）日起開始普發，印製與配送作業費用共約需6452萬餘元，根據國防部昨天說明，印製經費是採用第二預備金，國民黨立委王鴻薇也質疑此舉是刻意規避監督。對此，國防部長顧立雄今受訪表示，採取公開招標，沒有任何規避情形，並且顧立雄強調，全民手冊推出後大獲好評，「有很多人想要拿到紙本」。

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

針對普發全民安全指引，王鴻薇表示，第二預備金往往用於少見的特殊事故以及因應原列經費不敷、臨時需要才動支，而且每筆動支金額超過5000萬元案件，應先送請立法院備查，她質疑，國防部為什麼特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而「先斬後奏」動用二備金支應。

普發民防手冊 印製與配送作業費用共約需6452萬元。（資料圖／中時）

顧立雄今天在立院受訪談到全民國防手冊表示，主要是參照相關國家，包括瑞典、芬蘭、捷克、愛沙尼亞等國家，都有普發這些手冊。顧立雄提到最終推出紙本的原因，「推出手冊後獲得相當多的好評，也有很多人想要拿到紙本，再加上我們認為應該要避免數位落差，普發紙本也能確保每個人在面對緊急狀態時，能夠確保國人生命財產安全。」

針對藍委質疑國防部使用第二預備金一事，顧立雄簡單回應，「我們採取公開招標的方式，沒有任何規避的情形」。

