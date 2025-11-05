為何范姜彥豐可求高額賠償？呂秋遠搬法律：跟外遇無關

范姜彥豐(右)指出王子(左)介入他的婚姻。(蘇蔓攝、影視攝影組攝)

女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐鬧婚變，抖出王子（邱勝翊）是介入家庭的第三者，粿粿稱范姜彥豐求償1200萬。對此，律師呂秋遠5日凌晨表示，范姜彥豐要求高額的賠償，可能跟外遇無關，而是因為剩餘財產分配。

呂秋遠指出，粿粿名下有婚後購買的不動產，所以談離婚時，就有分配的問題。原則上是以房屋現值扣除貸款，要給對方剩餘價值的一半，所以假設房屋價值4000萬、貸款剩1000萬，淨值3000萬，另一方可分得1500萬，「范姜應該是根據這樣的計算標準，要求對方給房屋殘值的一半，跟侵害配偶權沒有關係。」

談及法院目前判侵害配偶權案件的賠償金，呂秋遠表示有普遍下降的趨勢，一般中產階級多在40萬左右，很少超過百萬，更不可能到千萬。那粿粿提出「6成以上貸款都是她付、6-8成家用也是她負擔」，在法律上能不能不給范姜這麼多錢？

呂秋遠認為「不對也對」。不對的原因是，婚姻中講求家庭分工，有人賺錢、有人照顧家庭，都是付出。就算粿粿負擔貸款、水電瓦斯管理費，都屬於家庭生活費用，沒辦法拒絕另一半分財產、房子，做家務、情緒支持等無形付出也要算進貢獻，「所以，不論誰付貸款、登記誰名下，離婚的時候，不動產就是得分配，這大概是基本原則。」

至於對的原因，呂秋遠解釋：「因為民法規定，如果有人在婚姻關係裡極度擺爛，例如分居多年、家暴外遇、不顧家庭，被分配財產的那一方，可以請求法官減免分配額。」而實務上，確實有法官將應分的金額減到只剩一成，所以粿粿若能舉證范姜在婚姻中毫無貢獻，或許有機會減免金額，「但是，這樣的舉證在分居的情況下比較容易，如果同居，婚姻的事情，冷暖自知，真的很難舉證。」

最後，呂秋遠總結10點：

1.婚前買的房，沒貸款 → 不用分。

2.婚前房但有貸款 → 分婚後清償金額的一半。

3.婚後買的房 → 不論登記誰名下，都要分對方扣除貸款剩餘以後的一半。

4.頭期款若是婚前存款或父母贈與 → 可扣除。

5. 誰付貸款都一樣，不能用這理由拒分財產，這屬於家庭生活費用分攤的一部分。

6.家務勞動與付錢同樣重要，有時沒付錢的事才是最貴。

7.若對方完全沒貢獻又分居很久，可主張減少分配額。

8.別靠媒體、網友討公道，法院才有用。

9.角色互換也要覺得公平，沒有「吃軟飯」的說法。

10.沒結婚就沒分財產的問題。

