為何薑母鴨店「吃不到白飯」？賺翻內幕曝光：不賣才正常

生活中心／朱祖儀報導

不少人冬天愛喝熱湯。（圖／資料照）

天氣逐漸轉冷，不少人會吃薑母鴨暖暖身體。但一名網友就說，最近聽到薑母鴨老闆說，全台沒有一家薑母鴨店有賣白飯，不禁讓他好奇，這是不是真的？不少人認同，並指出白飯一下就吃飽，以業者立場來看很不划算，「不賣才正常。」

一名網友在Threads發文表示，最近去買薑母鴨，聽到老闆說，「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的」，甚至還當場發誓，讓他不禁想問，「好想知道全台有沒有賣白飯的薑母鴨喔？」文章曝光吸引17萬人觀看。

網友好奇，為什麼薑母鴨店家沒賣白飯。（圖／資料照）

網友紛紛表示，「好像是欸，之前去家裡附近的沒賣白飯，還叫我去隔壁買來吃」、「賣白飯，麵線就不用賣了，而且飽足感強，加點也沒了」、「對欸！身為飯控現在才發現這個謎」、「為了要吃白飯，我只好外帶薑母鴨回家吃。」

但也有人反駁，「以前永康鳥店隔壁那家薑母鴨有賣白飯，但現在我不知道」、「鼎味薑母鴨，還有鴨肉飯超愛」、「高雄幾乎都有吧」、「高雄的有，所以來台中聽到沒有白飯嚇一跳」、「台南大同路金帝元薑母鴨有白飯哦。」

還有內行人透露，「飯10元吃一碗就飽，麵線40元可能要吃3碗」、「白飯吃了一下就飽，就不能賣貴貴的麵線了」、「白飯10元，麵線35元，哪個好賺？」

薑母鴨業者表示，麵線好控制份量，利潤也較高。（圖／資料照）

先前一名薑母鴨業者接受《三立新聞》訪問表示，因為賣麵線只需要滾水煮3分鐘就可以起鍋出菜，但白飯需要需要事先洗好煮起來，銷售量無法控制；再從成本利潤來看，白飯一碗賣15至20元，但麵線價格一般落在30至40元，可賺到成本的2至3倍，份量還比白飯好控制，也不會有過剩或浪費的問題。

