為何薑母鴨桌椅特別矮？店家曝正解「不是拚翻桌率」 一堆人不知道

天冷讓人想吃薑母鴨。（圖／資料照）

這週迎來入秋以來最強冷空氣，最低溫可能下探12度，不少人為了取暖進補，會選擇吃薑母鴨、羊肉爐等熱湯。但一名網友好奇，為什麼薑母鴨店家的桌椅都比較低？文章曝光掀起討論。

近來有網友在Threads發問，「為什麼薑母鴨的桌子都比較低？」還附上一張照片，從畫面中也看到，薑母鴨店面裡面的桌椅確實比一般小吃店的桌椅更矮。

大多薑母鴨店的桌椅都比較矮。（圖／資料照）

不少網友猜測，「拚翻桌率，坐那麼低很不舒服，又會壓迫到胃部空間，吃不了太久就會起身走人了」、「因為這樣你比較容易有飽足感，增加翻桌率」、「應該是方便上湯還有加木炭，那個爐子感覺滿重的，每次加木炭就要把爐子移開」、「吃飯就吃飯不要聊太久，吃完撐著不舒服趕快走。」

也有人抱怨，「有沒有人跟我一樣很討厭矮桌，坐起來不舒服」、「其實我蠻不喜歡桌椅低的位置」、「對腿長的人真的很不友善，每次吃完我腿都要廢了。」

對此，先前有薑母鴨店的副店長受訪解釋，其實店內特別使用較矮的桌椅，並不是要拚翻桌率，是為了安全考量，因為店內中間放的是炭火，桌椅較矮可將熱湯及炭火放矮，減少客人遭燙傷的風險。

桌椅較矮，放熱湯及炭火比較安全。（圖／資料照）

