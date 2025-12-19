為何藍白提案「彈劾賴清德」？正當性遭外界質疑 各方說法一次看
即時中心／高睿鴻報導
最近兩年，朝野政黨衝突頻頻，為干擾民進黨政府，國民黨、民眾黨從去（2024）年開始，就在國會共組「在野聯盟」；憑藉人數優勢，不斷強推高爭議性法案。縱使一開始合推「國會擴權法案」，就遭憲法法庭宣判大部分違憲，藍白依舊一路輾壓、執政黨幾乎無阻擋能力；總統賴清德因此痛批「在野獨裁」，並支持閣揆卓榮泰，不副署有違憲之虞、恐動搖國政的法案。但藍白卻反過來威脅，將以「彈劾」反制，正當性卻遭外界質疑。
以國民黨為首的在野陣營，近兩年不斷拋出政治性法案，引發朝野嚴重衝突。從去年訂出「國會擴權法」、引發「青鳥行動」，後又接連強修憲法訴訟法、財政收支劃分法、公投法、選罷法等，大幅更改原本的「遊戲規則」、甚至不斷挨轟毀憲亂政，讓執政黨支持者越來越焦慮。
結果數月前，藍白又挾國會多數、以及大罷免失敗彰顯的民意優勢，強推「普發現金」法案；當時，就遭到輿論批評，立法院無視憲政、擴權私自增編預算，已嚴重侵害行政權。然而，眼見政院最終妥協，藍白似乎食髓知味，又不顧主流民意反對，打算讓「軍公教年金改革」開倒車，使年金重新面臨破產危機；接著，藍白又再次通過財劃法修正案，使地方政府可從中央，多挖走數千億統籌款。
國民黨團總召傅崐萁。（圖／民視新聞）
連續遭逢普發現金、財劃法修法衝擊，行政團隊多次對外示警，國庫將面臨空虛、甚至恐承擔新債務。因此，卓榮泰近期只得拋出「不副署不執行」方案，考慮以此反制藍白、對抗立法濫權。然而，這將創下我國憲政史首例，藍白宣稱，賴卓此舉將製造「憲政危機」。在野黨怒批，行政團隊蔑視國會立法、自我擴權、自行扮演大法官，因此表示，將提案移送監察院彈劾；並且，藍白同時表態，將聯手於國會提案、試圖彈劾賴清德。
藍白今（19）早召開記者會，說明彈劾賴清德的理由。藍營黨團總召傅崐萁稱，由全國人民選出的國會，通過的法律案，竟然能不被執行；賴清德和他的「大秘書」卓榮泰，對於國會通過的法案，不副署、不公告、不執行，這是毀憲亂政、毀壞民主、踐踏台灣人民的行為。他又稱，台灣的民主、人民擁有的自由，每一天都在被毀滅，民主價值被踩在腳下；因此，國民黨委員必須一致地站出來，要反對這樣的執政。
總統賴清德。（資料照／取自Flickr；作者總統府）
民眾黨團總召黃國昌則稱，依照中華民國憲法72條，立法院三讀通過的法律，行政院院長即使提覆議，若覆議遭否決、維持原決議，總統收到國會咨文後，仍必須在10天內公布法律。他說，從過去到現在，還沒有總統拒絕公布國會三讀通過的法律；接著又稱，若總統能藉由不公布法律，使國會三讀通過的法律形同虛設，那民主憲政自此崩壞。
民眾黨團總召黃國昌。（圖／民視新聞）
國民黨立委羅智強則說，彈劾程序從即刻開始，立法院將邀請賴清德，親自國會說明；以及，全台舉辦彈劾公聽會，主軸就是守護憲法。他宣稱，要在每個縣市結合所有全台灣人民，關心、愛護中華民國憲政的民眾，讓大家一起站出來，遍及全國各地。他說，現在是憲政的關鍵時刻。
民眾黨昨（18）也發文稱，立法院三讀通過《財劃法》修正案，行政院提出覆議遭否決後，立法院依法維持原決議；但總統賴清德與院長卓榮泰，卻未依法公告施行，甚至以「不副署或副署後不執行」的違憲手段，顛覆民主制度與法治國原則。
國民黨、民眾黨宣布提案彈劾總統賴清德。（圖／民視新聞）
對此，民進黨立委吳思瑤今也反擊，這場「藍白合」實在搞笑，他們的訴求是反獨裁、反帝制、反專制，但問題是，台灣沒有清德宗、只有中國有習皇帝。她質疑說，若要反獨裁、反專制、反帝制，不是應該前往北京天安門抗議？她又說，藍白現在還能在民主自由的台灣、在立法院議事殿堂廣場召開記者會，提出對總統的諸多批判，剛好驗證台灣是民主國家、沒有獨裁。
民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）
此外，憲法法庭遭藍白癱瘓多時，先是強修《憲法訴訟法》，拉高大法官開會的人數門檻；接著，又連續兩次封殺賴清德提名的大法官，所有候選人均遭否決。但根據我國憲法，若要彈劾總統，勢必先經過憲法法庭審議。因此，對於藍白先癱瘓憲法法庭、後又喊彈劾的手法，民進黨發言人李坤城大感不解，直言說，這根本是邏輯錯亂的「打假球」。
再者，他也怒批，藍白反對賴的理由竟是「反獨裁」，但面對國際公認的獨裁者普丁、習近平，在野黨卻始終噤若寒蟬，簡直是嚴重雙重標準。對於藍白宣布彈劾總統，李坤城也再次詳述，依據《立法院職權行使法》，彈劾案通過後，須向「司法院大法官」聲請；但問題是，藍白長期惡意杯葛人事同意權、癱瘓憲法法庭，如今大法官根本無法開會，所以是要找誰彈劾？他因此質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊又演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」。
民進黨發言人李坤城。（圖／民視新聞資料照）
另，總統府發言人郭雅慧也表示，在野黨提出彈劾、罷免，其實恰好可證明，立法院有憲政手段，可制衡行政院長和總統；因此，根本不存在所謂行政濫權的說法，「只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。
郭雅慧另也指出，卓榮泰決定不副署時，同樣有向國人、媒體朋友清楚說明，是依照憲法第37條賦予的權力不進行副署。她表示，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法法案，基於保護國家安全，也維護財政穩定，卓才依此3大原則，決定不予副署。
總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）
時代力量黨主席王婉諭則認為，從藍白決定彈劾卓榮泰起，其實就看得出，他們顯然無意倒閣，要以彈劾的方式回擊；如今，果然加碼、揚言提案彈劾總統，使衝突進一步升溫。她認為，這也意味著「朝野憲政衝突正式進入下一回合；這一刻起，雙方的選擇，都會在憲政史上留下紀錄」。
民進黨立委則說林楚茵則說，這場彈劾大戲說穿了，只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」。首先，藍白陣營在人數上根本未達法定的三分之二門檻；其次，即便提出彈劾案，又要送往何處審理？是送到被藍白親手癱瘓、功能停擺的憲法法庭嗎？她也痛批，藍白一邊高喊彈劾，一邊卻害怕真正面對民意檢驗；「正因為擔心遭到倒閣、重新接受選民檢視，藍白才選擇以政治作秀方式拖延時間」，林楚茵說。
民進黨團幹事長鍾佳濱則評論道，就算國會通過彈劾案，後續也將交由憲法法庭審理；但他大酸，「糟糕了，憲法法庭不是被他們聯手癱瘓了嗎？」。鍾佳濱強調，依照憲法徵增修條文的規定，還是要由憲法法庭審理，而《憲法訴訟法》也有明定如何審理總統的彈劾案。
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞資料照）
另，針對彈劾可能性，律師黃帝穎也直言，「在法律實務上不可能」他說，彈劾總統需要國會3分之2席次、反觀倒閣只需要國會過半；因此，藍白提案彈劾總統，明顯是「憲政假動作」、擺明轉移不敢倒閣的心虛。「正常人都看得出，藍白『捨近求遠』打假球！」，他說。
此外，律師林智群也質疑，藍白不斷開嗆「反帝制、反獨裁、反專制」，但如果賴清德真是獨裁，在野黨還能這樣講話？同時更大酸，如果國民黨遇到真正的獨裁者習近平，才不敢這樣講。
原文出處：快新聞／為何藍白提案「彈劾賴清德」？正當性遭外界質疑 各方說法一次看
更多民視新聞報導
藍白被打臉！憲法法庭復活了 吳思瑤振奮：正義遲到「但一定會到」
藍白狂推爭議法案！「這3人」恐是背後藏鏡操盤手
最新／北捷突竄白煙！1人受傷失去意識 疑丟擲「煙霧彈」釀禍
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 349
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 241
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 5
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 19
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 251
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 56
頂樓房不能買？自住族打臉迷思：住兩年，唯一後悔的是「這件事」
「頂樓真的不能買嗎？」這句話在房產社團中長年引起爭論。有人說漏水、有說太熱、有說噪音，甚至有人直接下結論：「頂樓絕對踩雷。」然而，松山區一位屋齡26年的電梯大樓住戶，兩年前買下人生第一間頂樓小宅後，卻有完全不同的體驗。他決定把這段日子裡的真實感受分享出來，希望能讓正在猶豫頂樓的買家，多一個參考角度。賣厝阿明 ・ 1 天前 ・ 11
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 176
暌違10年！蕭亞軒再登跨年舞台 31日「這裡現身」全網暴動
蕭亞軒（Elva）於2015年底參與台北跨年晚會後，已很久沒有在跨年舞台上演出，由於她這幾年頻繁為舊疾（包括髖關節傷勢、練舞舊傷）動手術、身體需長時間休養，雖近期已多次在中國錄製節目、出席活動，但大型公開演出至今仍空白；Elva今（19日）無預警傳來好消息，宣布31日將登上湖南衛視跨年晚會，讓大批歌迷感動又期待。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 14
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 222