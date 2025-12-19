為何藍白提案「彈劾賴清德」？正當性遭外界質疑 各方說法一次看

即時中心／高睿鴻報導

最近兩年，朝野政黨衝突頻頻，為干擾民進黨政府，國民黨、民眾黨從去（2024）年開始，就在國會共組「在野聯盟」；憑藉人數優勢，不斷強推高爭議性法案。縱使一開始合推「國會擴權法案」，就遭憲法法庭宣判大部分違憲，藍白依舊一路輾壓、執政黨幾乎無阻擋能力；總統賴清德因此痛批「在野獨裁」，並支持閣揆卓榮泰，不副署有違憲之虞、恐動搖國政的法案。但藍白卻反過來威脅，將以「彈劾」反制，正當性卻遭外界質疑。

以國民黨為首的在野陣營，近兩年不斷拋出政治性法案，引發朝野嚴重衝突。從去年訂出「國會擴權法」、引發「青鳥行動」，後又接連強修憲法訴訟法、財政收支劃分法、公投法、選罷法等，大幅更改原本的「遊戲規則」、甚至不斷挨轟毀憲亂政，讓執政黨支持者越來越焦慮。

結果數月前，藍白又挾國會多數、以及大罷免失敗彰顯的民意優勢，強推「普發現金」法案；當時，就遭到輿論批評，立法院無視憲政、擴權私自增編預算，已嚴重侵害行政權。然而，眼見政院最終妥協，藍白似乎食髓知味，又不顧主流民意反對，打算讓「軍公教年金改革」開倒車，使年金重新面臨破產危機；接著，藍白又再次通過財劃法修正案，使地方政府可從中央，多挖走數千億統籌款。

國民黨團總召傅崐萁。（圖／民視新聞）

連續遭逢普發現金、財劃法修法衝擊，行政團隊多次對外示警，國庫將面臨空虛、甚至恐承擔新債務。因此，卓榮泰近期只得拋出「不副署不執行」方案，考慮以此反制藍白、對抗立法濫權。然而，這將創下我國憲政史首例，藍白宣稱，賴卓此舉將製造「憲政危機」。在野黨怒批，行政團隊蔑視國會立法、自我擴權、自行扮演大法官，因此表示，將提案移送監察院彈劾；並且，藍白同時表態，將聯手於國會提案、試圖彈劾賴清德。

藍白今（19）早召開記者會，說明彈劾賴清德的理由。藍營黨團總召傅崐萁稱，由全國人民選出的國會，通過的法律案，竟然能不被執行；賴清德和他的「大秘書」卓榮泰，對於國會通過的法案，不副署、不公告、不執行，這是毀憲亂政、毀壞民主、踐踏台灣人民的行為。他又稱，台灣的民主、人民擁有的自由，每一天都在被毀滅，民主價值被踩在腳下；因此，國民黨委員必須一致地站出來，要反對這樣的執政。

總統賴清德。（資料照／取自Flickr；作者總統府）

民眾黨團總召黃國昌則稱，依照中華民國憲法72條，立法院三讀通過的法律，行政院院長即使提覆議，若覆議遭否決、維持原決議，總統收到國會咨文後，仍必須在10天內公布法律。他說，從過去到現在，還沒有總統拒絕公布國會三讀通過的法律；接著又稱，若總統能藉由不公布法律，使國會三讀通過的法律形同虛設，那民主憲政自此崩壞。

民眾黨團總召黃國昌。（圖／民視新聞）

國民黨立委羅智強則說，彈劾程序從即刻開始，立法院將邀請賴清德，親自國會說明；以及，全台舉辦彈劾公聽會，主軸就是守護憲法。他宣稱，要在每個縣市結合所有全台灣人民，關心、愛護中華民國憲政的民眾，讓大家一起站出來，遍及全國各地。他說，現在是憲政的關鍵時刻。

民眾黨昨（18）也發文稱，立法院三讀通過《財劃法》修正案，行政院提出覆議遭否決後，立法院依法維持原決議；但總統賴清德與院長卓榮泰，卻未依法公告施行，甚至以「不副署或副署後不執行」的違憲手段，顛覆民主制度與法治國原則。

國民黨、民眾黨宣布提案彈劾總統賴清德。（圖／民視新聞）

對此，民進黨立委吳思瑤今也反擊，這場「藍白合」實在搞笑，他們的訴求是反獨裁、反帝制、反專制，但問題是，台灣沒有清德宗、只有中國有習皇帝。她質疑說，若要反獨裁、反專制、反帝制，不是應該前往北京天安門抗議？她又說，藍白現在還能在民主自由的台灣、在立法院議事殿堂廣場召開記者會，提出對總統的諸多批判，剛好驗證台灣是民主國家、沒有獨裁。

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

此外，憲法法庭遭藍白癱瘓多時，先是強修《憲法訴訟法》，拉高大法官開會的人數門檻；接著，又連續兩次封殺賴清德提名的大法官，所有候選人均遭否決。但根據我國憲法，若要彈劾總統，勢必先經過憲法法庭審議。因此，對於藍白先癱瘓憲法法庭、後又喊彈劾的手法，民進黨發言人李坤城大感不解，直言說，這根本是邏輯錯亂的「打假球」。

再者，他也怒批，藍白反對賴的理由竟是「反獨裁」，但面對國際公認的獨裁者普丁、習近平，在野黨卻始終噤若寒蟬，簡直是嚴重雙重標準。對於藍白宣布彈劾總統，李坤城也再次詳述，依據《立法院職權行使法》，彈劾案通過後，須向「司法院大法官」聲請；但問題是，藍白長期惡意杯葛人事同意權、癱瘓憲法法庭，如今大法官根本無法開會，所以是要找誰彈劾？他因此質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊又演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」。

民進黨發言人李坤城。（圖／民視新聞資料照）

另，總統府發言人郭雅慧也表示，在野黨提出彈劾、罷免，其實恰好可證明，立法院有憲政手段，可制衡行政院長和總統；因此，根本不存在所謂行政濫權的說法，「只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。

郭雅慧另也指出，卓榮泰決定不副署時，同樣有向國人、媒體朋友清楚說明，是依照憲法第37條賦予的權力不進行副署。她表示，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法法案，基於保護國家安全，也維護財政穩定，卓才依此3大原則，決定不予副署。

總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）

時代力量黨主席王婉諭則認為，從藍白決定彈劾卓榮泰起，其實就看得出，他們顯然無意倒閣，要以彈劾的方式回擊；如今，果然加碼、揚言提案彈劾總統，使衝突進一步升溫。她認為，這也意味著「朝野憲政衝突正式進入下一回合；這一刻起，雙方的選擇，都會在憲政史上留下紀錄」。

民進黨立委則說林楚茵則說，這場彈劾大戲說穿了，只是掩飾心虛的「政治綜藝秀」。首先，藍白陣營在人數上根本未達法定的三分之二門檻；其次，即便提出彈劾案，又要送往何處審理？是送到被藍白親手癱瘓、功能停擺的憲法法庭嗎？她也痛批，藍白一邊高喊彈劾，一邊卻害怕真正面對民意檢驗；「正因為擔心遭到倒閣、重新接受選民檢視，藍白才選擇以政治作秀方式拖延時間」，林楚茵說。

民進黨團幹事長鍾佳濱則評論道，就算國會通過彈劾案，後續也將交由憲法法庭審理；但他大酸，「糟糕了，憲法法庭不是被他們聯手癱瘓了嗎？」。鍾佳濱強調，依照憲法徵增修條文的規定，還是要由憲法法庭審理，而《憲法訴訟法》也有明定如何審理總統的彈劾案。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／民視新聞資料照）

另，針對彈劾可能性，律師黃帝穎也直言，「在法律實務上不可能」他說，彈劾總統需要國會3分之2席次、反觀倒閣只需要國會過半；因此，藍白提案彈劾總統，明顯是「憲政假動作」、擺明轉移不敢倒閣的心虛。「正常人都看得出，藍白『捨近求遠』打假球！」，他說。

此外，律師林智群也質疑，藍白不斷開嗆「反帝制、反獨裁、反專制」，但如果賴清德真是獨裁，在野黨還能這樣講話？同時更大酸，如果國民黨遇到真正的獨裁者習近平，才不敢這樣講。

