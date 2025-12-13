為何蝦皮、淘寶打不進日本？謝金河揭這文化異於他國：越被中國打，經濟越復甦

上月，中國駐大阪總領事薛劍一席，對日本首相高市早苗的「斬首論」震驚全球，同時也讓中日關係急速冷凍，曾說中國對於日本各類文攻武赫劇本「很有上月，中國駐大阪總領事薛劍一席，對日本首相高市早苗的「斬首論」震驚全球，同時也讓中日關係急速冷凍，曾說中國對於日本各類文攻武赫劇本「既視感」的信傳媒董事長謝金河，今（13）日在臉書分析，中國打日本愈大力，對日本可能帶來更多意想不到的效果，「中國可能是日本經濟再復興的推手！」

謝金河分享，他此次參訪新加坡，許多台商都關心「中國使盡全力打壓日本，日本經濟會不會垮？」他回應，日本經濟不會垮，反而可能是經濟再復興的另一個起點。中國已打壓日本將近1個月，禁止中國人赴日旅遊、停止進口日本水產，以及等各種恫嚇，但日經指數仍然停留在5萬點上下，這能看出日本的幾點韌性，首先是日本仍是全世界觀光客最喜歡的地方，中國人不來，很多國家的觀光客補上來，影響沒有那麼大。

​謝金河進一步說，且中國遊客不來，觀光品質變好更吸引人，真正受影響的恐是在日一條龍的中國旅宿業者、專營日本線的旅行社。第二點則是中國用以制裁別國的稀土，因日本商社有靈活的商情網，在中國對美國出手前早有防備，也因此影響不大，從從股神巴菲特2020年買進日本五大商社且，只買不賣來看就知道，巴菲特一定有他的遠見。第三點中國的廉價商品打遍世界無敵手，歐美無力抵抗，只有日本是異類，包含淘寶、蝦皮、拼多多等日本使不上力，日本前10大電商反而是在地的樂天、Big camera等。日本人喜歡買好的東西，不是便宜的東西，這點和全世界很多國家不一樣。​



最後一點，謝金河認為，中國使力愈大，日本解開二戰憲法的第九條綑龍索機會愈大，當時日本戰敗後只有擁有有不超過10萬人的自衞隊，不能攻擊、挨打才能還手，如今中國壓力來了，越大力越對日本的鬆綁有幫助。他提到，近年日本軍工產業興旺，三菱重工股價漲到14015日圓，一拆10後右漲到4699日圓，幾乎漲20倍，另外川崎重工，石川島播磨重工（IHI）也都有10倍的漲幅，顯示在出口受管制的情況下，軍工股大漲特漲，日本防衛廳是大客戶，代表日本悄悄佈建防衛力量。

