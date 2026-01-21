為何要彈劾賴清德？沈伯洋：台積電股票大漲藍白看不下去

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委沈伯洋今（1/21）表示，藍白稱台積電表現好，所以要叫賴總統來受審，因為台積電在全球佈局投資，股票一直漲，所以藍白看不下去，現在任何對台好的事情，就是對藍白不利，所以才急著叫賴總統來問話。

民進黨立委沈伯洋，資料照，許詠晴攝

藍白聯手於立院對總統賴清德提出彈劾案，立院日前發出咨文，請賴總統今、明兩日赴立院說明，而總統府昨日回函，表示總統將不予出席，立院今日召開全院委會會，針對賴總統彈劾案進行審查及立委發言。

沈伯洋上午於立院議場發言並指出，立院現正試圖利用彈劾總統，撕毀憲政權力分立，立院現在想要變成超級立法院，所有事情都是立院說了算。

沈伯洋說，立院修法廢除憲法法庭運作，變成什麼都立院說了算，近期更誇張，軍購是國防部的工作，卻有立委飛去美國然後說自己要做軍購。

沈伯洋表示，總統跟立院都有民意基礎，都是一票一票選出，兩者也無從屬關係，沒有誰大誰小，但立院現在要做的，就是毀壞這個默契，要把政院壓在地上、把監察院幹掉，自己變成監察官、國防部，所以才會提出彈劾制度。

沈伯洋說，藍白現在就是想把立院變成法庭，把總統叫來立院受審，在我國，彈劾是法律責任，罷免是政治責任，人民發動罷免是基於政治不是法律，若要面對新民意，那就用選票才對。

沈伯洋表示，藍白稱台積電表現好，所以要叫賴總統來受審，因為台積電在全球佈局投資，股票一直漲，所以藍白看不下去，現在任何對台好的事情，就是對藍白不利，所以才急著叫賴總統來問話。

沈伯洋說，現在賴政府關稅談得好，藍白顏面往哪擺，所以要把賴總統叫來問話，此外，藍白還想癱瘓財政，先從中央挖走3千億，再拿去補給特定族群，癱瘓國家財政。

