為何要擋1.25兆軍購？劉世芳分析藍白10度封殺 嘆：民進黨在野不曾擋國防預算

行政院版1.25兆國防特別預算在立院遭在野陣營封殺，朝野持續陷入僵局。對此，內政部長劉世芳在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，希望朝野能在平等基礎上看待如何以防衛台灣為優先，撇除意識形態的審視執政黨提出的國安法案。

劉世芳說明，前總統陳水扁時代的朝小野大局面是因當時國民黨在立法院中占多數，現在朝小野大是因民進黨政府要面對國民黨和民眾黨兩個政黨，導致許多法案無法通過。劉世芳認為，反對黨應畫出底線讓大眾知曉，若底線為國家安全，便應認真、撇除意識形態的審視執政黨提出的國家安全相關法案。

藍白10度封殺軍購案如何解？ 劉世芳：過去綠營在野不會杯葛國防預算 ​

劉世芳指出，國安單位對於中國滲透的示警非常嚴重，不只是軍機或軍艦的騷擾，從各種不同層面的「溫水煮青蛙」式滲透也相當嚴重。從沒有反對兩岸一家親和中國進行宗教活動，但中國並不真正承認宗教信仰的自由，若只是因為儀式性需繞境自然沒有問題，但儀式性結束後又提出兩岸一家親情，國台辦發表談話，實際上屬於另一種洗腦形式。 台灣人民長久以來接受來自中國壓力後，有些識讀能力不強的人會覺得中國方所說的沒有錯，這樣的滲透力量恐影響台灣民主的根基。

劉世芳提到，美國民主黨和共和黨的紛爭不會比台灣少，但它們遇到和美國國家安全有關的部分，民主黨很少會反對共和黨，是否攻打其他國家政黨可能存在不同立場，但防衛美國的部分兩黨都站在同一個陣線。而台灣現在防衛的是能否保護台灣這一塊土地，國防預算條例皆並非攻擊對方，而是以防護自己為主，在此情況下在野陣營能否考慮認真審視。此外，在軍方服務的人很大一部份為藍營支持者，尤其是較高階的軍官，從軍人士為了保護台灣所要付出的代價不會比一般人來的低，但保護台灣不能只有赤手空拳，而是要有現代化的儀器裝置、科技或大量戰略觀。

劉世芳認為，朝野應在同樣的衡平的基礎上看待如何以防衛台灣為優先，在經濟發展或國家安全程度上面要能有一致性的看法。過去民進黨在立法院占多數時，許多擔任過三四屆以上的立委都提到，不要阻擋國防預算，雖然是馬英九政府所提出的，但黨部的高階黨工都要求立委不能組擋，除非出現弊案，否則若是國防預算，站在保衛台灣的立場上就是不能擋。民進黨擔任反對黨時都不會杯葛國防預算， 現在在野陣營杯葛國防預算的說法和做法，自己並沒有被完全說服。

