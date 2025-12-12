為何託運行李消失？桃機：貼紙恐害送錯航班
[NOWnews今日新聞] 出國託運時，行李箱上都會被貼上航空公司的條碼標籤；但不少旅客回程拿到行李後，會把貼紙當「旅行紀念」留著不撕，久了行李箱側面堆滿一整排。究竟託運貼紙要不要撕？桃園機場提醒，舊條碼若未清除、或貼紙貼得太多，確實可能干擾行李分揀系統判讀，增加被送錯航班的風險。
有網友在Threads分享，朋友提醒她行李貼紙最好撕掉，但她實際動手才發現「超難撕」，影片中行李箱一側貼了好幾張舊標籤，只有第一張比較順利，其餘幾乎黏死在箱體上。
貼文曝光後，網友意見兩極。有人直言這是常識，若同時存在多組條碼，系統可能刷到舊碼，嚴重時行李就可能被分到別的航班；也有人分享自己的習慣，落地領到行李就順手撕掉、回家再清乾淨，避免留下後患。不過也有旅客表示，自己多年飛來飛去、箱子貼滿舊標籤，從未被地勤要求清除。
對此，根據《TVBS新聞網》，桃園機場說明，託運行李會進入行李自動分揀系統，透過360度掃描辨識條碼後，將行李自動分流到對應航班的分揀櫃位；若行李箱上仍留有舊條碼，或貼紙數量過多影響機器讀取，就可能出現判讀錯誤，導致行李被輸送到其他航班。
不只行動電源！長榮、立榮、虎航禁「藍牙耳機」託運 違規原因曝
又見行動電源起火！航港局：不得託運或放行李箱
託運犬逃脫！在桃機狂奔2小時 機場公司要求檢討
