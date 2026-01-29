為何診所不能刷卡、LINE Pay？網抱怨「都2026了還只收現金」 醫親揭2真正原因

行動支付與信用卡普及，但不少基層診所仍維持只收現金的收費方式，引發民眾討論。（示意圖，pexels）

行動支付與信用卡早已成為多數人日常消費的主要方式，但近日卻有網友發現，不少診所至今仍堅持「只收現金」，讓他忍不住在社群平台吐槽「明明已經2026了卻感覺還活在1980年代」。貼文曝光後迅速引發熱議，也釣出多名醫師現身說法，揭露診所不導入電子支付的現實考量。

為什麼診所不收信用卡、行動支付？ 網友滿頭問號

一名網友在Threads發文表示，近來看診時發現許多診所不接受信用卡、LINE Pay或轉帳，讓習慣無現金生活的他相當困擾。他直言，科技早已普及，卻仍得為了掛號與診療費特地準備現金，認為流程「既不直覺也不方便」。

相關貼文引起大量回應，不少網友開始推測背後原因，從手續費、系統成本到行政負擔，討論迅速延燒。

網友點出多重現實面

在留言區中，有網友分享自身經驗指出，健保診所單筆金額不高，與醫美診所不同，後者多半能刷卡；也有人認為，診所經營者多半是醫師本人，除了看診還要處理大量行政與人事事務，導入電子支付並非「按個鍵就完成」，反而增加負擔。

另有開店經驗的網友分析，第三方金流除了會抽取一定比例手續費，還涉及請款週期、電子發票系統、稅務申報與設備建置成本，這些都是消費者較少注意到的隱性成本。

2%手續費有多傷？ 醫師揭診所不刷卡的關鍵壓力

對於外界猜測是否涉及逃漏稅，實際從業的醫師則出面澄清。一名獸醫在留言中表示，診所營業成本往往占營收9成以上，若再被抽取約2%的金流手續費，等同於實質薪資大幅縮水，對經營壓力不容小覷。

外科醫師蘇聖文也指出，在毛利本就有限的情況下，2%的手續費換算下來，可能讓整體利潤減少約2成；此外，若採用轉帳方式，還可能面臨問題帳戶導致整個診所金流遭凍結的風險，連帶影響員工薪資與日常營運。

蘇聖文補充，醫療市場競爭激烈，相關成本難以轉嫁給患者，而刷卡額外加價又違反銀行規定，對診所而言確實陷入兩難。

支付便利與經營現實的拉鋸？

隨著無現金支付成為主流，診所是否該全面導入電子支付？部分民眾期待醫療端能與時俱進，但從實務面來看，成本、風險與行政負擔仍是許多診所必須衡量的關鍵因素。

