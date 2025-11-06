為何詐騙犯常交保輕判？郭正亮爆警政署專家驚人回應

柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，檢警4日展開大規模搜索，於其地下室查扣海量超跑，其中「爆乳特助」劉純妤獲15萬元交保後笑著離開，相關畫面引起熱議。而針對詐騙輕判相關議題，前立委郭正亮透露，自己曾詢問警政署專家相關問題，得到對方「監獄不夠」的回覆，他並直言，這個問題到現在都沒有解決，「這就是矯正署的問題」。

太子集團長年涉跨國詐騙、洗錢，集團首腦陳志從2017、2018年起，指示陸籍幹部及王昱堂在台洗錢，用海外詐騙贓款在台成立多家公司，購入北市和平大苑豪宅、海量名車等，掩飾跨國犯罪所得。王昱堂也在台北101大樓成立天旭公司，招募工程師設計線上博弈程式，並由顥玥公司負責線上客服，儼然將台灣當成集團博弈基地。

郭正亮今（6）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，自己在當立委時，曾和警政署的專家們討論詐騙相關議題，當時自己詢問，為什麼台灣詐騙案多是輕判，且有些人甚至是在第一時間交保？對方回應，台灣的監獄不夠，若將電詐罪犯比照吸毒犯一律監禁，「就佔了3分之2的罪犯」，其他罪刑更重的罪犯要關在哪？

郭正亮接著說，當時自己質問，台灣為什麼不能蓋監獄？對方則沒有回應，他並提到，美國很多監獄都蓋在沙漠、建築面積巨大，此外，還有一些監獄是由軍營改建。而台灣現在有不少地處偏僻的軍營，為什麼不拿來改建成監獄？「這個問題到現在都沒有解決，這就是矯正署的問題」。

